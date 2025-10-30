Filtran el duro audio contra Mauro Icardi por parte de una de sus hijas: "Fumate vos a..."

En las últimas horas en Puro Show dieron a conocer información sobre un mensaje de voz de una de las menores.

En medio del escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi se encuentran nada más ni nada menos que sus dos hijas menores. Ambas quedaron en el medio de una gran disputa judicial y el futbolista lucha por poder verlas nuevamente.

La conductora de Telefe comenzó una relación amorosa con Martín Migueles y en Puro Show, la panelista Angi Balbiani dejó en claro que "las hijas de Wanda lo aprecian mucho a Migueles, esto lo expusieron ante el Ministerio Público Tutelar".

La integrante del programa de El Trece destacó además que "siguen sosteniendo el rechazo hacia la China Suárez, como que a medida el rechazo hacia la China crece". Posteriormente a estas declaraciones, Balbiani reveló que escuchó un fuerte audio de una de las menores.

"De hecho, yo personalmente escuché un audio de una de las nenas diciendo 'fumate vos a los hijos de la China' hace pocos días". La panelista subrayó que "cuanto más tiempo pasen sin ver al padre, hay un fantasma que crece. No quiero decir que Wanda es lo que lo hace crecer, pero cada vez que pasa más tiempo, más rechazo tienen con el padre".