"El último gran producto de la televisión": así definió Mario Pergolini a Javier Milei

Mario Pergolini dejó definiciones sobre Javier Milei, CFK y Marcelo Tinelli en una entrevista en la que no le escapó a las definiciones políticas.

Mario Pergolini pasó por A24 y dejó una serie de definiciones sobre la política, los medios y los egos personales. Lo primero que contó fue que Javier Milei nunca lo llamó: “Es el único presidente que no me pegó un llamado”. Y cuando Luis Novaresio le preguntó si el mandatario le despertaba curiosidad, respondió sin vueltas: “No, no mucha”.

Aun así, Pergolini no esquivó hablar del presidente. Lo describió como “el último gran producto que dio la televisión”, una frase que usó como quien señala una obviedad del mundo que conoce de memoria. Según él, la TV fue el escenario donde Milei se transformó en un fenómeno político.

Pergolini afirmó que Javier Milei no lo llamó De lleno en el vínculo entre medios y poder, en diálogo con Luis Novaresio, Pergolini sostuvo que no sabe si volverá a haber un presidente surgido de la política tradicional y avisó que quienes quieran ser outsiders “tienen que armar equipo”, porque gobernar no es lo mismo que aparecer en un estudio: “No es fácil conseguir dos mil personas en las que confíes; se te mete cualquiera”.

Mario Pergolini habló de CFK y Tinelli Pergolini se refirió a CFK La conversación también pasó por Cristina Fernández de Kirchner. Cuando Novaresio le preguntó qué le generaba verla en el balcón en plena batalla judicial, Pergolini fue sincero: “No me pasa mucho”. Para él, la escena funciona más como gesto político que como salida. Y lanzó su pronóstico: “Se va a ir diluyendo. La va a tragar el olvido”. Según dijo, parte del problema del kirchnerismo fue no preparar sucesores.

El conductor también habló de Marcelo Tinelli, pero desde un costado más humano que mediático. “¿Tinelli fue?”, le preguntó Novaresio. Pergolini lo corrigió: “Nadie fue. Uno es”. Aunque admitió que los tiempos cambiaron: las grandes carreras ya no duran décadas y la fama se consume más rápido que antes. “Yo fui famoso 25 años. ¿Duki va a ser famoso diez?”, ironizó.