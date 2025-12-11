Tildaron a Soledad Pastorutti de "desubicada" en La Voz Argentina y ella no dudó en salir a defenderse

La Sole afirmó que "no pasa nada" porque las acusaciones de la ex vedette son "falsas". / Captura TV

En el ojo de la tormenta se encuentra una de las artistas más queridas de la música argentina: Soledad Pastorutti. La ex vedette y perito forense Vanesa Carbone utilizó sus redes sociales para lanzar un durísimo mensaje contra la intérprete y la acusó de haberse "desubicado" con su esposo, Luis "Lucho" González, durante su participación en el reality La Voz Argentina.

La Sole acusada de desubicada: qué pasó A través de un extenso y filoso posteo en Instagram, Carbone detalló la supuesta tensión que vivió durante los cuatro meses del programa. La ex modelo apuntó sin rodeos a La Sole y aseguró que sus devoluciones no eran artísticas, sino "comentarios personales, completamente fuera de lugar".

Vanesa Carbone contra Soledad Pastorutti. La furia de Carbone escaló al asegurar que las frases de la cantante incomodaron a su marido e incluso fueron dichas "frente a una menor de edad, mi hija, nuestra hija". La ex vedette fue categórica y calificó la conducta como "acoso" y "una falta de respeto de alguien que no es lo que aparenta ser".

vanesa carbone la voz (1) Lucho González, el marido de Carbone y ex participante de La Voz Argentina. Archivo MDZ Vanesa Carbone celebró que su esposo "no se subió al show mediático que buscaban armar" y que ella prefirió proteger a su familia en silencio mientras duró la competencia. Pero, una vez finalizado el ciclo, le dedicó una advertencia directa a la artista: "Ahora, que el show terminó, a vos te digo: con mi marido y mi familia no, porque te dejo el poncho de sombrero".