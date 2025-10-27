Soledad Pastorutti y el arte de lo minimalista: así llevó el traje negro perfecto

Soledad Pastorutti lució un look elegante, moderno y sin excesos, perfecto para los Billboard Latin Music Week. ¡Mirá!

En Miami, bajo el emocionante clima de la Billboard Latin Music Week, Soledad Pastorutti se lució con un traje negro bien llevado que pudo más que cualquier tendencia pasajera. Fue durante su participación en el panel Raíz, donde la cantante tuvo presencia con una elegancia y sencillez impecable.

Su elección de look constó de un conjunto de blazer entallado y pantalón levemente campana, un corte clásico reinterpretado. La tela contaba con una caída suave, pero que al mismo tiempo mantenía ese aire de autoridad que solo un traje negro puede transmitir. A esto, lo acompañó con un top escote en “V”.

El look mostró una proporción justa entre lo sobrio y lo atractivo, sin necesidad de recurrir a más. El cinturón negro con hebilla metálica fue un detalle sutil pero determinante, y le marcó la cintura, dandole más estructura.

En cuanto al beauty, se mantuvo fiel a su estilo con el cabello suelto y lacio, raya al medio y un maquillaje natural donde los ojos eran protagonistas.