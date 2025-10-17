Fiesta Nacional del Sol 2025: San Juan reveló el impresionante line up y precios de entradas

El evento cultural más grande de la vecina provincia tiene todo confirmado. Conocé los días, lugares y valores de los pases para las tres jornadas festivas.

El máximo encuentro popular de la provincia vecina, la Fiesta Nacional del Sol (FNS), ha confirmado su elenco estelar para la edición 2025. El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de San Juan ha difundido la programación artística que vestirá de gala el evento, programado para desplegarse desde el 20 hasta el 22 de noviembre. El espectáculo masivo se llevará a cabo en dos escenarios de gran envergadura: el Estadio del Bicentenario y el Velódromo Vicente Chancay, abrazado bajo el concepto temático de este año: “San Juan, mi tierra querida”.

El Velódromo Vicente Chancay y el Estadio del Bicentenario vibrarán con la Fiesta Nacional del Sol Noche 1 FNS Estadio del Bicentenario: el imponente escenario que recibirá a las estrellas del espectáculo que brillarán en la Fiesta Nacional del Sol. Foto: Web Festivalear.com Durante las tres jornadas de celebración, tanto los residentes sanjuaninos como los visitantes de diversas procedencias podrán deleitarse con la actuación de músicos sobresalientes en la escena nacional, además del talento de las agrupaciones locales. El jueves 20 de noviembre estará dedicado al ritmo del cuarteto, con una alineación que incluye a Sabroso, Q’ Lokura, Euge Quevedo y La Banda de Carlitos. El pulso del rock tomará la posta al día siguiente, viernes 21 de noviembre, con la presencia de Estelares y la aclamada banda Ciro y Los Persas.

Toda la información sobre los tickets Noche 2 FNS La segunda noche pondrá a rockear a la provincia de San Juan. Foto: Web Festivalear.com El cierre de oro, pautado para el sábado 22 de noviembre, congregará a figuras de distintos géneros: Emanero, la reconocida Soledad Pastorutti y la exponente del trap Nicki Nicole. Tras develar los nombres, otra información crucial que el Gobierno de San Juan puso a disposición fue el cuadro tarifario para acceder a los shows. Las tarifas para cada una de las veladas son idénticas, y el pase de menor costo, que incluye la "Feria + Show del Velódromo", tiene un valor de $5.000.

Noche 3 FNS Para las presentaciones en el escenario principal, las ubicaciones se escalonan de la siguiente manera: el sector "Popular norte y sur" se cotiza en $10.000. El espacio "Campo (de pie)" tiene un costo de $25.000. Los espectadores que opten por "Platea alta" deberán abonar $30.000, mientras que el sector más exclusivo, "Platea Baja (numerada)", alcanza los $35.000. Es relevante destacar que "los precios de las entradas de la Fiesta Nacional del Sol 2025" se mantienen inalterados para los tres días, si bien el costo se diferencia según el sector escogido en el predio.