La película de fantasía que arrasó en el top y rompió todos los récords de Amazon Prime Video

Ignorada por el público en su estreno, esta producción encontró en las plataformas su revancha y hoy rompe récords de audiencia.

Se viene el fin de semana y, si la idea es relajarse con una buena película pochoclera, Red One es de esas opciones que atrapan desde el primer minuto. Acción, fantasía y humor se mezclan en una historia que, aunque fracasó en su paso por cines, encontró su revancha en Prime Video.

Protagonizada por Dwayne Johnson y Chris Evans, la película cuenta la historia del jefe de seguridad del Polo Norte, obligado a aliarse con un cazarrecompensas de dudosa reputación para rescatar a Papá Noel y salvar la Navidad. Una comedia de acción y fantasía pensada para brillar en una época muy concreta del año.

Un ejemplo de que todo puede repuntar image Una película pochoclera. Créditos: Amazon Prime Sin embargo, su estreno en cines fue todo menos mágico. Con un presupuesto de 250 millones de dólares, recaudó apenas 185, lo que la convirtió en un sonoro fracaso comercial. Pero Amazon tenía un plan: lanzar la película en Prime Video y Red One consiguió 50 millones de visualizaciones en apenas cuatro días.

Según reveló Deadline, el filme dirigido por Jake Kasdan sigue siendo la producción más vista en la historia de Prime Video. No hay datos oficiales más allá de ese arranque explosivo, pero la comparación habla por sí sola: la segunda película más vista en la plataforma, El contable 2, registró 80 millones de visualizaciones en 28 días. Todo indica que la película navideña de Johnson y Evans superó ampliamente ese número, aunque Amazon guarda silencio.