Se filtró el papel de la China Suárez en la serie En El Barro y se encendió la polémica en redes: "Prostitut*"

La serie esperada por gran parte del público espectador inició el 14 de agosto y ha desatado todo tipo de opiniones. Luego de conocerse el rol de la pareja de Mauro Icardi, las redes se descontrolaron.

El 14 de agosto de 2025, Netflix estrenó En el barro, una serie argentina que expande el universo de El Marginal al centrarse en la vida dentro de una cárcel de mujeres llamada La Quebrada.

La trama sigue a Gladys Guerra, conocida como La Borges, quien, junto a otras reclusas, enfrenta los desafíos del sistema penitenciario femenino. La serie ha sido elogiada por su enfoque crudo y realista, destacando temas como la lucha por el poder, la supervivencia y la solidaridad entre mujeres en un entorno hostil.

La participación de La China Suárez image Una de las incorporaciones más esperadas fue la de La China Suárez, quien interpreta a Nicole, una escort de alto perfil que termina presa en La Quebrada tras un incidente que la lleva a prisión. Para este papel, Suárez adoptó un estilo completamente diferente al que suele mostrar en público: cabello oscuro recogido, cejas rapadas y vestimenta deportiva, buscando representar de manera auténtica a su personaje.

Aunque inicialmente se había anunciado que su personaje aparecería en la primera temporada, finalmente se confirmó que la trama de Nicole se desarrollará en la segunda temporada de la serie. Esto se debe a decisiones narrativas que buscan profundizar en su historia y en su relación con otros personajes dentro del penal.

Polémica con el papel de la actriz Imagen de WhatsApp 2025-08-17 a las 19.16.51_ca5e02a8 En la página oficial de la serie en Instagram, se dio la posibilidad de la respuesta a preguntas de fanáticos y seguidores. Uno de ellos preguntó por el papel que tendría Suárez. "Prostituta vip de clientes millonarios", fue lo contestado al usuario.