El mal momento que pasó Nicolás Vázquez en el teatro tras la separación con Gimena Accardi: "Ataque de..."

Nicolás Vázquez y Gimena Accardi finalmente firmaron el divorcio luego de la confesión que realizó la actriz en OLGA tras los datos que brindó Ángel de Brito en LAM. La artista decidió contar que le fue infiel a su pareja y esta fue la gota que rebalsó el vaso en una relación que venía mal desde hace tiempo.

Con el correr de los días, tanto Nicolás como Gimena fueron volviendo a sus rutinas y él estuvo presente en "Rocky", la exitosa obra de teatro. Sin embargo, no la está pasando para nada bien y en "Secretos Verdaderos" (América) revelaron el fuerte momento que vivió en el camarín.

"Me dicen que ayer tuvo un ataque de llanto en el camarín y que está muy mal", comenzó diciendo Nancy Duré en el ciclo de Luis Ventura. Además, dejó en claro que "Gimena también está muy mal y que después de que firmaron el divorcio no volvieron a hablar".

Video: Nicolás Vázquez rompió en llanto tras la separación con Gimena Accardi El mal momento que pasó Nicolás Vázquez en plena función tras la separación con Gimena Accardi: "Ataque de..." Por su lado, el cronista del programa contó que habló con él y le dijo una frase demoledora: "Él me dijo, 'no sentí un dolor tan profundo desde el fallecimiento de mi hermano'. No es que lo haya comparado, sino que pasaron situaciones muy bravas y de todas formas nada lo moviliza tanto como la ruptura de una relación de 18 años".