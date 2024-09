El contundente posteo de Emma Vich apuntando a Bautista Mascia tras su show en el Teatro Gran Rex

Emmanuel Vich, a pesar de haber sido uno de los participantes más influyentes del último Gran Hermano, habiendo quedado a un paso de ganar el reality, está claro que el cordobés tuvo muchas rispideces con varios de los demás "hermanitos".

Tras el recital del ganador de la edición 2023, Bautista Mascia, el peluquero y ahora también artista musical no dejó pasar la oportunidad de diferenciar la actitud de sus compañeros para este evento, comparándolo con el día que Emma lanzó su primera canción.

Desde su cuenta personal de X, Emmanuel Vich fue contundente y dijo que "ninguno" de sus compañeros "compartió un lindo momento conmigo cuando los invité al estreno de mi video" en referencia al video de la canción "Los 2000’s", estrenado hace cuatro días por YouTube.

El cordobés nombró a "Alan, el Córdoba y paisa, Flor y Dami" como los únicos que sí respondieron a su invitación. Allí fue cuando comparó con el evento que Bautista Mascia brindó en el Teatro Gran Rex, en donde el uruguayo presentó sus nuevas canciones. "Aaaaa, pero al Gran Rex fuimos todos"

El posteo de la cuenta de Emma Vich. /Captura de X

La reflexión final de este carismático artista fue "Ya sabemos quién está para quién. Un besito y mucha luz" lanzó irónico, evidentemente molesto por la situación. Si bien no pareció ser directo contra Bautista Mascia, considerando su tensa relación con "Los Bro", queda claro que el cordobés no quedó contento con sus ex compañeros.