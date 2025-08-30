Javier Milei volvió a atacar a la prensa tras el incidente de Iñaki Gutiérrez en Corrientes

Tras una semana conflictiva, Javier Milei volvió a cargar contra la prensa . Esta vez, el presidente salió en defensa del influencer libertario Iñaki Gutiérrez , quien tuvo un fuerte cruce con una periodista en medio de la caravana fallida en Corrientes.

El presidente compartió en su cuenta de X un video del escándalo de ayer en la capital provincial, mientras Karina Milei y Martín Menem eran abucheados por los vecinos. Allí se ve como una persona, que los libertarios identificaron como periodista, golpeaba un auto oficial.

"Pregunto: ¿Acaso ser periodista no sólo avala el mentir, calumniar e injuriar sin que se les conteste sino que además incluye golpear autos oficiales (vaya a saber uno con que intenciones)? Señalo esto porque luego del incidente los periodistas contaron la historia al revés. Fin", escribió Milei con furia.

En medio de la trunca caravana libertaria por Corrientes, el influencer Iñaki Gutiérrez también quedó envuelto en los incidentes y terminó discutiendo de forma violenta con una periodista.

Luego de la evacuación, periodistas de A24 denunciaron haber sufrido agresiones de militantes libertarios y, presuntamente, de la seguridad de los funcionarios. En el vivo de ese canal se pudo ver cómo atacaron a su compañero, en medio de empujones y forcejeos con ella.

El video que compartió Milei donde un periodista patea un auto oficial

En paralelo, las cámaras de LN+ captaron parte del ataque a su colega, y se observó a Iñaki empujando al trabajador de prensa, lo que derivó en la intervención de la cronista.

"¿Qué es lo que te pasa, Iñaki?", cruzó la periodista de LN+ al funcionario libertario, quien se encontraba alterado. "¿Se piensan que porque son periodistas pueden empujar a la gente? Pateó un auto oficial, eso no es hacer periodismo", denunció.

La entrevista fue subiendo la temperatura por el enojo del libertario. "Tenés que hablar cuando sabés entonces", arremetió, y mientras la periodista le pedía que se tranquilizara, respondió: "Estoy sumamente tranquilo".