Cambio de clima en el peronismo por los escándalos de Milei, que por cábala cierra en Moreno

El clima del asado armado en Almirante Brown por Axel Kicillof con algunos intendentes de la región y los candidatos provinciales que se acercaron fue absolutamente diferente de otro similar, con menos presencias, realizado hace un mes cuando proseguían las discusiones por los cierres de listas.

Con Mariano Cascallares como anfitrión, además de intendente, candidato a diputado provincial para su reelección en el segundo lugar de la lista de la Tercera Sección Electoral, el encuentro no fue un mar de optimismo pero, indudablemente, había otro clima.

Si bien la grieta interna aún no se cerró y es muy factible que luego de septiembre, una vez terminada la elección desdoblada, se acelere la crisis entre Máximo Kirchner y el gobernador, ahora el peronismo kirchnerista renovador disfruta la desgracia libertaria tras la aparición de audios que confirman lo que el mundo político y el círculo rojo suponía. Que para ingresar como proveedor o conseguir la firma de un convenio se tenía que ir a ver a los primos Menem, Sebastián Pareja o Karina Milei. Otro nivel y lugar ocupa Santiago Caputo, quien maneja buena parte del presupuesto nacional, inclusive los fondos reservados desde donde se alienta la confirmación del relato nacional mileísta.

“Si me preguntas si vino Mayra Mendoza empezamos mal”, se atajó un vocero que debía comentar lo ocurrido. “No busques quilombo acá, porque, por ejemplo, estuvo Daniela Vilar”, la mujer de Federico Otermín, el intendente de Lomas de Zamora, epicentro de la información esta semana porque en su localidad Javier Milei debió interrumpir abruptamente una caravana cuando un par de piedras volaron sobre su cuerpo.

Hoy la orden es “disimular los quilombos” porque “si hacemos una buena elección, como creemos que vamos a hacer, tendremos una buena base para el mes de octubre”, confió hoy uno de los más importantes dirigentes de Fuerza Patria .

En el encuentro no hubo ningún mea culpa sobre lo sucedido en Lomas de Zamora. Abundaron los detalles pintorescos de comerciantes y personas dispuestas a decirle en la cara a Milei que la estaba pasando mal. La falta de un mínimo mensaje en solidaridad o en contra de la violencia política sigue alejando un acercamiento con sectores sociales que alguna vez estuvieron cerca del peronismo y en esta oportunidad no tienen demasiadas ofertas similares.

Llamó la atención la foto de Kicillof con Juan Grabois en medio del Camino de Cintura en reparación con los fondos provinciales. Si bien es un dirigente nacional, es probable que se haya elegido un rincón del conurbano más proclive para el kirchnerismo que si lo hicieran en el lugar original del dirigente social, San Isidro, donde también se está reparando la misma arteria, conocida como la Ruta 4.

El clima del viernes al mediodía era mucho mejor que el del miércoles, cuando el gobernador tuvo que “soportar” la incursión de Cristina Fernández de Kirchner en los últimos diez días de la previa a la elección cuando la voz de la ex presidenta se escuchó en un acto realizado en Pilar.

En el otro extremo de la grieta, La Libertad Avanza aún no sale del shock que le provocó la difusión y confirmación, con los silencios y los gafes de "le curramos todos los choreos" del presidente Javier Milei. Sin embargo, ya confirmaron un acto de cierre de campaña en Moreno el próximo miércoles 3 de septiembre, en el Club Villa Angela, de Villa Trujui, cercano a la Ruta 25, el mismo lugar donde Milei cerró su campaña provincial hace dos años.

Incidentes en la caminata de Karina Milei Incidentes en la caminata de Karina Milei. Captura de video.

Con el lema “Venimos a acompañar al presidente para que la Provincia se tiña de violeta”, el dirigente que hará de local es uno de los alfiles más cercanos a Sebastián Pareja y Karina Milei, el diputado provincial y vecino de esa localidad, Ramón “Nene” Vera.

Vera había organizado, hace un par de semanas, un mega acto por el día del niño. El gran desafío es que Milei, Karina Milei y la delegación de La Libertad Avanza no terminen siendo víctima de actividades hostiles que los obligue a levantar la actividad. Si bien no quiere “escupir para arriba”, Vera cree que Milei es un “fenómeno popular” similar al peronismo y él, en particular, cree en ese vínculo, reforzado por su hija Andrea, hoy candidata a diputada nacional y coordinadora de la Primera Sección Electoral.