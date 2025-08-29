Tras rechazar el acuerdo entre el presidente y Alfredo Cornejo, los mileístas disidentes arrancaron la campaña

El Frente Libertario Demócrata lanzó su campaña en la sede del Partido Demócrata con la presencia de Gabriel Sottile, Mariel Maestri y la diputada Mercedes Llano.

El Frente Libertario Demócrata dio inicio este viernes a su campaña rumbo a las elecciones del 26 de octubre con un acto en la histórica sede del Partido Demócrata, ubicada en calle Sarmiento. La actividad contó con la presencia de los candidatos Gabriel Sottile (PD) y Mariel Maestri (Partido Libertario), además de la diputada nacional Mercedes Llano.

Durante la presentación los dirigentes destacaron que el lanzamiento "marca un momento trascendente para la política nacional y provincial" y remarcaron que el frente "representa un compromiso firme con los valores de la libertad, la justicia y la democracia".

En ese marco, se dio a conocer un manifiesto político, en el que el espacio se definió como un movimiento que "defiende las ideas del presidente Javier Milei, sin mezquindades ni cálculos de conveniencia". Allí plantearon la defensa de la libertad, el libre mercado y la propiedad privada como pilares para alcanzar prosperidad y bienestar.

Dura crítica contra Alfredo Cornejo "Somos férreos opositores a los modelos populistas y estatistas representados en Mendoza por Alfredo Cornejo, quien hoy se disfraza de liberal, como en su momento se vistió de kirchnerista y macrista. Nuestro frente viene a ponerle un límite al caudillismo, al discrecionalismo de la pauta estatal y al atropello de las instituciones que encarna el actual Gobernador", dice el comunicado redactado para la ocasión.

Respecto de sus candidatos, el manifiesto destacó a Gabriel Sottile, abogado de 32 años, "emergente de la batalla cultural que lidera el presidente", como cabeza de la lista nacional, y a Mariel Maestri, médica psiquiatra de 42 años y militante libertaria, como su compañera de fórmula.