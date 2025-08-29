Encuestas ajustadas en Buenos Aires: qué marca la tendencia rumbo a las elecciones

Las últimas encuestas rumbo a las elecciones en provincia de Buenos Aires revelan una fuerte polarización entre Fuerza Patria y La Libertad Avanza .

Encuestas miden el impacto del escándalo que involucra al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad en la intención de voto. Foto: Montaje MDZ

Las encuestas más recientes muestran un escenario extremadamente reñido en la provincia de Buenos Aires, a pocos días de las elecciones. Los números ratifican un panorama de polarización y escasas diferencias, lo que anticipa una votación ajustada en el principal distrito electoral del país.

Según la consultora Poll Data, de cara a las legislativas nacionales de octubre, José Luis Espert encabeza la intención de voto con 41%, mientras que Jorge Taiana logra 36,1%, consolidándose como la segunda fuerza. En tercer lugar aparece Fernando Gray, con 6,6% de respaldo.

En tanto, la firma Pulso Research ya había registrado, incluso antes del escándalo en la Agencia de Discapacidad, un clima de máxima paridad entre las dos principales coaliciones en la competencia provincial.

Encuestas miden la intención de voto Para la elección de legisladores bonaerenses del 7 de septiembre, la misma encuestadora indicó que Fuerza Patria suma 31,6% y que La Libertad Avanza alcanza el 30,7%. Aunque el relevamiento se difundió a mediados de agosto, los analistas advierten que el impacto del caso Spagnuolo podría modificar la tendencia en una próxima medición.

Por su parte, un sondeo de la consultora Proyección arrojó un dato adicional: el 75% de los encuestados asegura estar al tanto de la investigación judicial, y más de la mitad considera que Karina Milei tendría algún grado de implicación en la presunta trama de coimas.