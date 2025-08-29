Tras la filtración de audios de Karina Milei, el Gobierno acusó un intento de "desestabilización" antes de las elecciones

Luego de que se difundieran una serie de audios atribuidos a Karina Milei , el Gobierno acusó este viernes un "escándalo sin precedentes" y denunció que "sería la primera vez en la historia que se graba a un funcionario dentro de la Casa Rosada ". Para el Ejecutivo, de ser verídicos, la nueva filtración ratificaría que las denuncias por supuestas coimas en la Andis se trata de una operación montada por la oposición antes de las elecciones.

"La difusión de estos audios, a 10 días de la elección de la provincia de Buenos Aires, confirma que todo lo que viene ocurriendo es una operación orquestada y diagramada de desinformación, con el evidente objetivo de desestabilizar al gobierno e influir maliciosamente en el proceso electoral", disparó el vocero presidencial, Manuel Adorni , en X.

El duro posteo del portavoz llegó luego de que el canal de streaming Carnaval, difusor original de los audios de Diego Spagnuolo que desataron el escándalo en la Andis, diera conocer nuevos registros atribuidos a la hermana del presidente.

El material en cuestión no hace alusión al escándalo por la supuesta corrupción en la Andis ni en la causa judicial que investiga el tema. Sin embargo, desde el canal advirtieron que se trata de "solo la puntita de una gran cantidad de audios".

Captura de pantalla 2025-08-29 195726 El posteo de Manuel Adorni contra la filtración de los supuestos audios de Karina Milei. Captura

Los registros que involucran a Karina Milei

Las grabaciones, cuyo contenido es confuso y no termina de contextualizarse, dan a entender que fueron obtenidas sin el conocimiento de la hermana del presidente, que parece estar hablando en un lugar público, con sonidos de autos y bocinas de fondo.

"No podemos entrar en la pelea entre nosotros. Nosotros tenemos que estar unidos, imaginate", aqueja la presunta voz de 'El Jefe' en el primero de los archivos difundidos por el periodista Mauro Federico. En el segundo audio, aún más difícil de comprender que el anterior, la presidenta de La Libertad Avanza supuestamente dice: "Entonces, acá ni siquiera... porque en verdad acá no tienen que estar las 24 horas. Porque yo entro a las 8 de la mañana y me voy a las 11 de la noche de la Casa Rosada".

Las presuntas grabaciones, que según Manuel Adorni habrían ocurrido en la Casa Rosada, se difundieron una semana después de que las filtraciones de Diego Spagnuolo desataran un escándalo dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad. La polémica acusó supuestos pedidos de coimas que involucraban a Karina Milei y a su mano derecha, Eduardo 'Lule' Menem, con la droguería Suizo Argentina como intermediaria.

Noticia en desarrollo.