Tensión en la Casa Rosada: reunión de urgencia por el escándalo de los audios filtrados.

Javier Milei activó un protocolo de urgencia y reunió a sus funcionarios para definir una estrategia frente a las filtraciones que comprometen a Karina Milei.

La acalorada semana todavía no terminó para el Gobierno nacional, que este viernes improvisó una reunión de emergencia en la Casa Rosada para trazar una estrategia en medio de la crisis que atraviesan por la filtración de los audios del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, y la posibilidad de que aparezcan nuevos materiales comprometedores.

Tras una semana donde la administración de Javier Milei estuvo en el ojo de la tormenta por el escándalo del presunto cobro de coimas a empresas farmacéuticas, ejecutado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y su asesor Eduardo "Lule" Menem, esta tarde se conocieron más audios que comprometen a la hermana del presidente. Además, se rumorea que en las próximas horas podrían difundirse más audios y hasta videos.

milei gabinete 2.jpg Javier Milei reunió a sus ministros de urgencia ante la filtración de audios comprometedores.

El Gobierno se reune en la Casa Rosada Según informo Noticias Argentinas, la situación generó máxima preocupación en el oficialismo, que busca evitar que las filtraciones escalen. Por eso, activaron una cumbre de urgencia el la Casa Rosada con integrantes del Gabinete y asesores de confianza, en un intento por coordinar acciones de respuesta.