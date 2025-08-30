Crisis total: por qué Manuel Adorni habló de complot y de un escándalo histórico

Tras la filtración de audios que sacuden al oficialismo, Manuel Adorni advirtió que el país atraviesa “un escándalo sin precedentes” y denunció una operación destinada a desestabilizar al Gobierno y manipular las elecciones en Buenos Aires.

Una reunión de urgencia tuvo lugar esta noche en la Casa Rosada para evaluar la crisis política que se desató luego de la difusión de audios comprometedores que involucran a Eduardo y Martín Menem y Karina Milei. El encuentro reunió a integrantes del Gabinete y asesores de máxima confianza de Javier Milei, en un intento por diseñar una estrategia para contener el impacto político y anticiparse a la posible aparición de nuevos materiales.

La preocupación en el oficialismo crece ante versiones que indican que en las próximas horas podrían difundirse otros audios que complicarían aún más el escenario. En Balcarce 50 admiten, en voz baja, que la situación podría escalar en los próximos días.

El estallido se produce a tan solo diez días de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, previstas para el 7 de septiembre, y en un contexto interno ya atravesado por tensiones: la confección de las listas expuso diferencias entre el asesor presidencial Santiago Caputo y Eduardo "Lule" Menem.

En paralelo, el vocero presidencial Manuel Adorni utilizó su cuenta de X para fijar la postura oficial del Gobierno. En su mensaje advirtió: “En cuanto a los supuestos audios de Karina Milei: Si los audios son verdaderos estamos ante un escándalo sin precedentes. Sería la primera vez en la historia argentina que se graba a un funcionario dentro de la Casa Rosada", dijo el vocero presidencial.

Y sumó: "La difusión de estos audios, a 10 días de la elección de la provincia de Buenos Aires, confirma que todo lo que viene ocurriendo es una operación orquestada y diagramada de desinformación, con el evidente objetivo de desestabilizar al Gobierno e influir maliciosamente en el proceso electoral".