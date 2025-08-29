Incidentes en Corrientes: LLA apuntó contra Valdés y desde la provincia hablaron de infiltrados kirchneristas

Karina Milei y Martín Menem debieron suspender su caminata en Corrientes tras incidentes con manifestantes opositores en el cierre de campaña.

Karina Milei y Martín Menem tenían previsto encabezar este jueves una caminata en Corrientes como cierre de campaña de Lisandro Almirón, candidato a gobernador por La Libertad Avanza, y de Any Pereyra, aspirante a la intendencia de la capital provincial. Sin embargo, el acto debió ser suspendido tras incidentes registrados en el centro de la ciudad.

Desde temprano, un grupo de manifestantes opositores —no más de 30, según medios locales— se concentró en la peatonal Junín y calle Córdoba con pancartas y consignas contra la secretaria General de la Presidencia. La situación derivó en forcejeos entre militantes libertarios, opositores y la custodia de Milei, lo que llevó a la evacuación de los dirigentes en una camioneta oficial.

Karina Milei y Martín Menem sufrieron un ataque en Corrientes Portada Incidentes En La Caminata De Karina Milei

El Gobierno de Corrientes informó que dos personas fueron detenidas por agredir a policías y que tres efectivos provinciales resultaron heridos. Según comunicaron, los incidentes serán investigados bajo cargos de atentado y resistencia a la autoridad.

Tras lo ocurrido, desde La Libertad Avanza responsabilizaron al gobernador Gustavo Valdés, a quien acusaron de “empañar el cierre de campaña” con militantes identificados con su espacio. Desde la administración provincial, en cambio, señalaron que la seguridad estaba a cargo de la Policía Federal y que se trató de un “enfrentamiento menor” entre libertarios y kirchneristas.