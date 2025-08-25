Corrientes: rescataron a cinco trabajadores esclavizados en una estancia rural

Cinco trabajadores en situación de explotación laboral fueron rescatados tras dos allanamientos realizados por oficiales de la Prefectura Naval Argentina en la provincia de Corrientes . Las intervenciones se concretaron en un establecimiento rural de la localidad de Mercedes y en un domicilio ubicado en la capital provincial.

En los procedimientos, que tuvieron lugar el viernes pasado, se incautaron armas de fuego, municiones, dispositivos electrónicos y documentación de interés, cuyo valor total supera los cuatro millones de pesos.

De acuerdo con el comunicado oficial del Ministerio de Seguridad , la investigación comenzó hace más de un año luego de que vecinos realizaran denuncias indicando que en una estancia dedicada a la cría de ganado bovino y porcino se mantenía a trabajadores en condiciones precarias, sin acceso a derechos laborales básicos. Así fue que inició el operativo para comprobar la existencia de posibles delitos vinculados a la trata de personas con fines de explotación laboral.

Los allanamientos fueron ordenados por el Juzgado Federal de Paso de los Libres, a cargo del juez Ricardo Mianovich, con intervención de la Secretaría de Derechos Humanos, dirigida por Ricardo Esteban Torres, y la Fiscalía Federal de la misma jurisdicción, bajo responsabilidad del fiscal Aníbal Martínez.

La Prefectura Naval Argentina (PNA) ejecutó los operativos en ambas locaciones. En el lugar fueron halladas las víctimas y, además, se procedió al secuestro de armas de fuego, municiones, dispositivos tecnológicos y documentación considerada relevante para la causa. El valor estimado de los elementos incautados supera los cuatro millones de pesos.

Durante los procedimientos, se verificó que el establecimiento rural no contaba con agua potable, electricidad, señal telefónica, medios de transporte ni elementos de seguridad adecuados para el personal.

Las personas rescatadas fueron identificadas como víctimas de explotación laboral y recibieron asistencia y contención por parte de profesionales de la Oficina de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Como parte del procedimiento, fue notificada la propietaria del establecimiento rural, a quien se le fijó una audiencia indagatoria en el marco de la causa por presunta explotación laboral.