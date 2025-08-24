Un candidato a intendente ofrece viajes de egresados a Cataratas del Iguazú si gana las elecciones

Se trata de Víctor Cemborain, candidato a jefe comunal de la localidad de Mercedes, Corrientes. También anunció que sorteará motos.

Corrientes se encamina hacia las elecciones provinciales del 31 de agosto, oportunidad en que unos 950.000 ciudadanos estarán en condiciones de elegir gobernador, vicegobernador, senadores y diputados provinciales, intendentes y concejales.

En campaña pareciera ser que todo vale para intentar ganar los comicios. El candidato intendente por la ciudad de Mercedes, Víctor Cemborain, del frente Vamos Corrientes que lidera el gobernador Gustavo Valdés y que lleva como candidato a gobernador a Pablo Valdés, hermano del mandatario provincial, promete viajes de egresados a las Cataratas del Iguazú a adolescente de sexto año de la secundaria en caso de imponerse en las urnas. De esta forma intenta captar el voto de los jóvenes.

Quién es el intendente que promete viajes de egresados Víctor Cemborain es un político con trayectoria que busca regresar a la intendencia de Mercedes, municipio que gobernaron entre 2013 y 2017, aunque no sin polémicas de por medio.

El viaje de egresados que promete Víctor Cemborain El viaje que promete Víctor Cemborain. Instagram | Víctor Cemborain En ese marco, el candidato de la ciudad de Mercedes, entre varias propuestas, prometió viajes de egresados a las Cataratas del Iguazú en caso de ganar en los comicios previstos para el 31 de este mes. “¡Una propuesta con destino inolvidable!”, anunció en su cuenta de Instagram y a continuación prometió: “Si ganamos este año, todos los sextos años se van de viaje de egresados a las Cataratas de Iguazú porque queremos que los estudiantes terminen la secundaria con una experiencia que no se olvida”.