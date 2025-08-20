Axel Kicillof pisó el acelerador en la Quinta sección para frenar a Javier Milei

Axel Kicillof recorrió Tandil y Villa Gesell, inauguró obras y reforzó la campaña de Fuerza Patria antes de las elecciones del 7 de septiembre.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, inició la campaña electoral con el foco puesto en vencer al espacio de Javier Milei en la provincia para llegar con vida a las elecciones nacionales de octubre. Esa semana, comenzó el trabajo fino en una de las regiones más adversas para el peronismo: la Quinta sección electoral.

Con el municipio de General Pueyrredón (Mar del Plata) como cabecera, la Quinta era una de las secciones donde el peronismo ponía dos bancas del Senado bonaerense en juego. En la vereda de enfrente, el Gobierno libertario puso a competir al propio intendente Guillermo Montenegro.

Fuerza Patria no solo se enfrentaba a una región históricamente complicada, sino también a los números que respaldaban las versiones de un resultado adverso. Distintas encuestas posicionaban al oficialismo bonaerense por debajo de LLA.

Un estudio de Rubikon Intel mostró una intención de votos del 43,8% para LLA contra 23,6% de Fuerza Patria. Otro de Isasi/Burdman planteó que Montenegro juntaba el 42% de intención de votos, mientras que Raverta alcanzaba el 20%. Por otra parte, un trabajo de la consultora Proyección advirtió que LLA se impondría con un 46,6% sobre un 29,7% para la boleta referenciada en Kicillof.

La agenda de Axel Kicillof en plena campaña En ese marco, Kicillof se puso al hombro la campaña hacia la elección provincial y ese miércoles recorrió los distritos de Tandil y Villa Gesell. En el primero entregó 52 viviendas junto a la ministra de Hábitat, Silvina Batakis; el intendente Miguel Lunghi y el diputado nacional y primer candidato a concejal del distrito, Rogelio Iparraguirre.