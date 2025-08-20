Axel Kicillof picanteó las elecciones: "Septiembre es la oportunidad de ponerle un freno a Javier Milei"

Tras el cierre de listas de las elecciones legislativas nacionales y en la recta final hacia los comicios bonaerenses, Axel Kicillof apostó a ganar en octubre, pero planteó que la principal batalla para derrotar al Gobierno nacional será en la provincia. “Septiembre es la posibilidad de ponerle un freno a Javier Milei en una sola boleta”, afirmó.

En diálogo con Infobae, el gobernador bonaerense cuestionó la política económica del Gobierno libertario y aseguró que la situación “no repuntó nunca, empezamos diciendo que iba a ser una V de tres meses, pero hoy la guita no alcanza”. En esa línea, advirtió que sectores que “antes llegaban con lo justo a fin de mes, hoy se quedan sin dinero el día 15”.

De cara a los comicios del 7 de septiembre, Kicillof volvió a marcar sus puntos de conflicto con la administración de Milei: “Nos interrumpe todo, la obra pública; nosotros, en la medida de lo que podemos, seguimos invirtiendo; interrumpe los remedios y nosotros evitamos que los enfermos de cáncer sigan empeorando; nos cortó el presupuesto para la seguridad y pusimos un fondo provincial para mejorar”, afirmó.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, habló de cara a los comicios provinciales y nacionales y le puso paños fríos a la interna peronista. Foto: Gobernación

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cuestionó al Fondo Monetario Internacional y a su titular, Kristalina Georgieva, tras sus declaraciones sobre las elecciones en Argentina. Foto: Gobernación

En ese marco, cuestionó nuevamente el vínculo del Estado nacional con las provincias y recordó que Nación interrumpió fondos para obra pública, medicamentos y seguridad. “Nos cortó el presupuesto para la seguridad, pusimos un fondo provincial para mejorar”, reprochó. Y agregó: “Veo un Gobierno que está empezando a hacer agua por todos lados”.

Por eso, el mandatario se mostró optimista de cara a la contienda electoral. “En PBA hay cosas del Gobierno, de sus políticas, que no convencen a nadie, como la obra pública; hay banderazos en distritos que no nos votan porque las rutas están abandonadas”, sostuvo.

Axel Kicillof le puso paños fríos a la interna peronista

En otro tramo de la entrevista, Kicillof se refirió a la tensa situación que atraviesa el peronismo y a su vínculo con Cristina Fernández de Kirchner. “Últimamente estuvimos hablando mucho con Cristina”, confirmó el gobernador, sin ahondar en detalles.

Respecto a cómo se consensuaron los candidatos de Fuerza Patria, recordó que en su momento propuso a Jorge Taiana como posible postulante, no por su figura en particular, sino porque representaba un perfil “positivo”.

“Estoy conforme con cómo estamos; los pormenores son cosas que dirimimos internamente”, remarcó, pese a los conflictos que salieron a la luz en los últimos meses. También reconoció ciertas rispideces pasadas, pero aseguró que no tiene cuestionamientos hacia la lista acordada.

Bajo ese panorama, Kicillof dejó de lado los conflictos internos y reafirmó que sus decisiones electorales están guiadas por una lógica colectiva. “El único adversario que tenemos es Milei, y no él como persona, sino sus políticas”, concluyó.