Axel Kicillof picanteó las elecciones: "Septiembre es la oportunidad de ponerle un freno a Javier Milei"
Axel Kicillof marcó la importancia de ganar las elecciones nacionales pero aseguró que la "principal batalla" electoral contra Javier Milei está en la provincia.
Tras el cierre de listas de las elecciones legislativas nacionales y en la recta final hacia los comicios bonaerenses, Axel Kicillof apostó a ganar en octubre, pero planteó que la principal batalla para derrotar al Gobierno nacional será en la provincia. “Septiembre es la posibilidad de ponerle un freno a Javier Milei en una sola boleta”, afirmó.
En diálogo con Infobae, el gobernador bonaerense cuestionó la política económica del Gobierno libertario y aseguró que la situación “no repuntó nunca, empezamos diciendo que iba a ser una V de tres meses, pero hoy la guita no alcanza”. En esa línea, advirtió que sectores que “antes llegaban con lo justo a fin de mes, hoy se quedan sin dinero el día 15”.
Te Podría Interesar
De cara a los comicios del 7 de septiembre, Kicillof volvió a marcar sus puntos de conflicto con la administración de Milei: “Nos interrumpe todo, la obra pública; nosotros, en la medida de lo que podemos, seguimos invirtiendo; interrumpe los remedios y nosotros evitamos que los enfermos de cáncer sigan empeorando; nos cortó el presupuesto para la seguridad y pusimos un fondo provincial para mejorar”, afirmó.
En ese marco, cuestionó nuevamente el vínculo del Estado nacional con las provincias y recordó que Nación interrumpió fondos para obra pública, medicamentos y seguridad. “Nos cortó el presupuesto para la seguridad, pusimos un fondo provincial para mejorar”, reprochó. Y agregó: “Veo un Gobierno que está empezando a hacer agua por todos lados”.
Por eso, el mandatario se mostró optimista de cara a la contienda electoral. “En PBA hay cosas del Gobierno, de sus políticas, que no convencen a nadie, como la obra pública; hay banderazos en distritos que no nos votan porque las rutas están abandonadas”, sostuvo.
Axel Kicillof le puso paños fríos a la interna peronista
En otro tramo de la entrevista, Kicillof se refirió a la tensa situación que atraviesa el peronismo y a su vínculo con Cristina Fernández de Kirchner. “Últimamente estuvimos hablando mucho con Cristina”, confirmó el gobernador, sin ahondar en detalles.
Respecto a cómo se consensuaron los candidatos de Fuerza Patria, recordó que en su momento propuso a Jorge Taiana como posible postulante, no por su figura en particular, sino porque representaba un perfil “positivo”.
“Estoy conforme con cómo estamos; los pormenores son cosas que dirimimos internamente”, remarcó, pese a los conflictos que salieron a la luz en los últimos meses. También reconoció ciertas rispideces pasadas, pero aseguró que no tiene cuestionamientos hacia la lista acordada.
Bajo ese panorama, Kicillof dejó de lado los conflictos internos y reafirmó que sus decisiones electorales están guiadas por una lógica colectiva. “El único adversario que tenemos es Milei, y no él como persona, sino sus políticas”, concluyó.