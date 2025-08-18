Crisis de obra pública: Axel Kicillof reclamó fondos nacionales retenidos por Javier Milei

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, responsabilizó a Javier Milei por la paralización de obras y anunció medidas legales y legislativas urgentes.

El gobernador Axel Kicillof presentó un proyecto de ley ante la Legislatura bonaerense para declarar la emergencia de la obra pública nacional en la provincia, en medio de lo que calificó como un “estado de abandono” por la paralización de iniciativas en la región. El mandatario responsabilizó directamente al presidente Javier Milei, al que acusó de “apropiarse de recursos con asignación específica”, y reclamó soluciones urgentes ante la crisis de infraestructura.

Durante la conferencia de prensa, Kicillof estuvo acompañado por el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, y el titular de Economía, Pablo López. Allí alertó sobre las consecuencias del parate de obras: mayor riesgo en las rutas, accidentes viales, pérdida de fondos públicos y deterioro en la calidad de vida de los bonaerenses. “Lo de Milei no es eficiencia económica, es una salvajada”, aseguró.

En qué consiste el proyecto de Axel Kicillof El proyecto busca otorgar al Ejecutivo provincial facultades extraordinarias para intervenir en obras detenidas, rescindir contratos, retomar proyectos en riesgo y reforzar acciones legales por los fondos retenidos por la Nación.

“Pedimos herramientas para garantizar la seguridad de las personas y continuar o recuperar las obras desde la provincia”, explicó Kicillof, al tiempo que solicitó autorización legislativa para intensificar medidas judiciales por las deudas acumuladas.