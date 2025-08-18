Se dobla pero no se rompe: CFK se quedó con la mayoría y limita a Axel Kicillof y a Sergio Massa
En Buenos Aires, CFK encabezó el armado de Fuerza Patria: Taiana lidera la lista, Massa puso tres nombres y Kicillof obtuvo menos de lo que pedía.
El peronismo finalmente logró presentar el frente Fuerza Patria en 14 provincias, mientras que en las 10 jurisdicciones restantes debió cerrar alianzas con partidos locales y otras expresiones políticas para poder competir. La exmandataria Cristina Fernández de Kirchner logró copar el armado de listas.
En Buenos Aires, la definición de las candidaturas se demoró hasta el límite del plazo legal y requirió la intervención directa de Cristina Kirchner. En total, Fuerza Patria pondrá en juego 15 bancas en la Cámara baja, en una elección que aparece cuesta arriba para el oficialismo.
La apuesta de Massa, con sabor a poco
Al igual que Axel Kicillof, Sergio Massa buscaba renovar las cuatro bancas que hoy tiene el Frente Renovador en Diputados, pero obtuvo menos de lo esperado. Su sector colocó en el segundo lugar a Jimena López, titular del Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén; en el puesto 11 a Sebastián Galmarini, operador clave en el armado político; y en el 14 a Marina Salzmann, concejala de Marcos Paz.
La lapicera de Cristina Fernández de Kirchner
La confección de la lista estuvo marcada por la mano firme de la expresidenta. Cristina Kirchner definió que Jorge Taiana encabece la boleta y distribuyó espacios: dos para Juan Grabois, tres para Massa y dos para Kicillof. El resto quedó bajo su órbita directa. Además, garantizó la continuidad de Vanesa Siley, Sergio Palazzo y Agustina Propato, impulsó el regreso de Teresa García y Horacio Pietragalla, reservó un lugar para La Cámpora (Fernanda Díaz) y ubicó en el último casillero a Nicolás Trotta, cercano al dirigente sindical Víctor Santa María.
En otro orden de cosas, cuatro dirigentes gremiales figuran entre los primeros 15 puestos. Siley y Palazzo responden al sector de Cristina, mientras que Hugo Yasky y Huguito Moyano se sumaron a pedido de Kicillof.
Axel Kicillof, con menos de lo que pedía
El gobernador bonaerense reclamaba cuatro lugares para repartir entre los intendentes y los sindicatos afines, pero finalmente obtuvo apenas dos. Entre ellos se cuentan las postulaciones de Yasky y Moyano (hijo), en los lugares 9 y 13 respectivamente.
De este modo, en los primeros 15 puestos, los que el peronismo aspira a retener en la Cámara de Diputados, Cristina Fernández de Kirchner se aseguró ocho, le concedió tres a Massa, dos a Grabois y solo dos a Kicillof. Un saldo que refuerza su predominio interno en la pulseada por la conducción del espacio.
Candidatos a diputados nacionales en PBA:
- Jorge Taiana
- Jimena López
- Juan Grabois
- Vanesa Siley
- Sergio Palazzo
- Teresa García
- Horacio Pietragalla
- Agustina Propato
- Hugo Moyano
- Fernanda Díaz
- Sebastián Galmarini
- Fernanda Miño
- Hugo Yasky
- Mariana Salzman
- Nicolás Trotta