El mercado descarta tasas altas hasta las elecciones (luego se verá)

Las consultoras analizan el panorama de los mercados y prevén qué pasará con las tasas de interés hasta las elecciones legislativas de octubre. El resultado definirá si Milei logra sostener su programa económico y cuándo podría comenzar una baja.

Las tasas de interés en niveles altos (altísimos) se mantendrán al menos hasta las elecciones de octubre. El 26 de ese mes, se elegirán a los nuevos Diputados y Senadores que renovarán el Poder Legislativo; y se sabrá luego el poder del Gobierno nacional de avanzar en las reformas comprometidas ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), como la laboral, previsional e impositiva. Pero, además, el poder de fuego final para los últimos dos años de gestión que el Congreso Nacional pueda ejercer contra la política de superávit fiscal y emisión cero, que Javier Milei aplica desde que llegó a la Casa Rosada.

En el último informe de la consultora Criteria, se considera la situación de los tipos de interés hasta las elecciones, y luego de la cita electoral del 26 de octubre. En el primer caso, se concluye que difícilmente las tasas puedan llegar a bajar mucho más de lo que muestran hoy. Hacia delante, en el caso que el Gobierno gane las elecciones o salga bien parado de estas, podrían comenzar a bajar.

El problema para los tipos de interés futuros se da si los libertarios no obtienen un buen resultado en estas elecciones legislativas. En el análisis también habrá que tener en cuenta los resultados de las elecciones provinciales de septiembre de la Buenos Aires, donde podría darse un indicio de lo que podría suceder en octubre a nivel Nacional. Por lo menos, en ese territorio, le más influyente para los resultados en todo el país. Hasta el acto electoral, habrá que esperar tensiones con los bancos y un gobierno que no está dispuesto a alterar el tipo de cambio.

Gráfico El dólar se debilita y modera la apreciación del peso Gráfico: El dólar se debilita y modera la apreciación del peso. Cuál es el panorama para el mercado tras las elecciones Las principales conclusiones del informe preparado por Nicolás Max, Director de Asset Management, y Gustavo Araujo, Head of Reseach son las siguientes: