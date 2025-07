Para cumplir con el FMI, el Gobierno pone las tasas de interés más altas para calmar el dólar

Burgueño explicó que este movimiento no es aislado: “Está a un ritmo, aumentando la tasa de interés de 10 puntos semanales. Y en tres semanas, 30 puntos”. En ese contexto, consideró que “ahora sí estamos en un nivel alto. Estas tasas de interés son muy altas. Altísimo, más que alto me parece”.

La estrategia no está exenta de riesgos. Burgueño advirtió que el impacto se trasladará al crédito: “Estas tasas se trasladan a la economía. En dos aspectos. Primero, créditos para empresas. Si una Pyme con los papeles en regla va hoy a un banco a pedir una tasa de interés para comprar una máquina y le están cobrando 68%, en el caso de un particular se va por arriba del 100. Entonces no podés comprar esa máquina”.

A pesar de los efectos negativos sobre la inversión privada, el columnista subrayó que el mensaje al Fondo Monetario Internacional es claro: “Yo no creo que esto sea casual. El FMI quiere tasa de interés positiva, y la tenés. Si la inflación está en el 30, vos le estás poniendo una tasa del 68%. No sólo es positiva: es recontra positiva. Entonces el FMI no puede decir que no hay tasa positiva”.