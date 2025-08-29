Fumata verde en el Parque Central: el espacio de Vadillo y Libres del Sur puso primera para las legislativas

Con música, murga y banderas, el Frente Verde lanzó su campaña en el Parque Central. Mario Vadillo, Belén Bobba y los principales candidatos presentaron sus propuestas, apuntaron contra los ajustes del Gobierno y se mostraron confiados en convertirse en la tercera fuerza de Mendoza.

El Frente Verde, integrado por el partido que lleva el nombre del color y Libres del Sur, que tras el acuerdo entre Milei y Cornejo abandonó Cambia Mendoza, abrió este viernes su campaña electoral con un encuentro en el Parque Central de la Ciudad de Mendoza, donde hubo música, murga y banderas. Con ese marco, la fuerza que lleva como principales candidatos a Mario Vadillo y Belén Bobba dio el puntapié inicial a la carrera hacia las elecciones de octubre.

Entre los asistentes a la "fumata verde" estuvieron el diputado provincial Emanuel Fugazzotto, que busca renovar su banca; Ernesto Mancinelli (referente provincial de Libres del Sur), candidato a senador provincial; y Alejandro Verón, aspirante a una banca en la Legislatura de Mendoza. También participaron postulantes a concejales, legisladores, familias y jóvenes que acompañaron la propuesta.

Qué se dijo antes de encender la fumata El diputado Emanuel Fugazzotto destacó que el inicio de la campaña refleja la identidad del espacio: "Estamos lanzando la campaña del Frente Verde junto a familias y vecinos, porque eso es lo que representamos. Hablamos de los problemas reales que viven los barrios y que los partidos tradicionales, atrapados en la grieta, nunca atienden por estar discutiendo sus negocios".

Por su parte, Mario Vadillo, candidato a diputado nacional, no ocultó su emoción: "La verdad que en este inicio de campaña tantas familias hayan venido a participar me hizo llorar. Fue una convocatoria multitudinaria. Hay mucha confianza en que hay que cambiar Mendoza y muchos apuestan a que el Frente Verde sea la tercera fuerza de la provincia. En 2027 vamos a gobernar".

El candidato a senador provincial Ernesto Mancinelli apuntó contra los ajustes del Gobierno nacional: "La casta no son los jubilados, no son las personas con discapacidad, no son las universidades. Necesitamos frenar el ajuste a los sectores más vulnerables. Por eso hay que llevar a Mario Vadillo y Belén Bobba al Congreso, para hacerle frente a la motosierra de Milei".