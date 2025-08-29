Nueva baja en el Gobierno: renunció el titular del INTI en medio de una fuerte crisis interna

En medio de la crisis que atraviesa el Gobierno nacional , un nuevo funcionario se sumó a la lista de bajas y presentó su renuncia este viernes. Se trata del presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial ( INTI ), Daniel Afione.

La nueva dimisión se da tras el rechazo en el Congreso del decreto 462/2025, que desmantelaba una serie de organismos públicos. Al mismo tiempo, se enmarca en un duro enfrentamiento con los trabajadores, quienes denuncian un "proceso de vaciamiento institucional" y más de 700 despidos.

Daniel Afione renunció a la titularidad del INTI en medio de los conflictos por el vaciamiento

Pese a que se rumorea que Afione fue "intimado a abandonar sus funciones" la nota oficial, dirigida al secretario de Comercio, Pablo Lavigne, plantea la renuncia a partir del 1 de septiembre de 2025. En el texto, el funcionario agradece la confianza otorgada para la función a la que fue designado mediante el Decreto N° 126/2024.

Así, el exdirectivo de Toyota, que fue nombrado por la gestión libertaria, dejó su puesto tras 18 meses de una gestión que generó fuertes conflictos en el área debido al desfinanciamiento y la pérdida de 750 puestos de trabajo entre técnicos, profesionales y administrativos.

Otro de los puntos que generaron controversia respecto al funcionario es que, al mismo tiempo que dirigía el INTI, se desempeñaba como vicepresidente de AITA, una consultora que presta servicios que compiten directamente con los del instituto estatal.

En ese marco, desde la Multisectorial del INTI vincularon su salida a la reciente victoria de los trabajadores al "lograr derogar el Decreto 462/25, que ponía en jaque la existencia misma del Instituto".

Frente a la incertidumbre por la situación del Gobierno y la del Inti en particular, los trabajadores advirtieron que quien asuma la titularidad deberá dar una rápida respuesta al pliego de reclamos, que incluye "sueldos hiperretrasados, la carrera laboral congelada, la precarización de compañeras y compañeros monotributistas" y la no renovación de becas.