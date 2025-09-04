José Luis Espert culpó al "Congreso destituyente" por el ruido económico y aseguró que "no va a haber volantazos"

En medio de un clima de incertidumbre en los mercados que llevó al Gobierno a intervenir sobre el dólar , el diputado nacional José Luis Espert aseguró que "no va a haber ningún volantazo" en la política económica del Ejecutivo y responsabilizó al " Congreso destituyente " por el ruido económico.

Según enfatizó Espert, la definición del programa económico es una atribución del "Gobierno elegido por el pueblo" y remarcó que el programa de Javier Milei tiene su centro de gravedad en el déficit cero "para que no haya emisión, inflación y destruir la pobreza que dejó el maldito kirchnerismo".

En ese sentido, el diputado acusó al Congreso de "comportarse de manera destituyente" y aseguró: "No hay un solo proyecto que no atente contra el equilibrio fiscal, por lo tanto los mercados de cara a una elección obviamente toma nota de esto y dice: 'Cubrámonos por si acaso, porque acá hay un Congreso destituyente y elecciones críticas en la provincia de Buenos Aires'".

En ese marco, el economista remarcó que "mientras la incertidumbre dure", el Gobierno tomará "medidas absolutamente transitorias". "Habrá algún ajuste, pero nada más que eso. Volantazos no va a haber ninguno, independientemente del resultado", sentenció.

El movimiento del Gobierno que alertó a los mercados

La aclaración de Espert se produjo luego de que el Gobierno informara este martes que iba a comenzar a intervenir en el mercado de cambios, en un intento por aportar liquidez y normalizar su funcionamiento ante la reciente volatilidad del dólar oficial y el dólar blue.

Así lo anunció el secretario de Finanzas del Ministerio de Economía, Pablo Quirno, a través de un breve comunicado en sus redes: "El Tesoro Nacional anuncia que a partir del día de la fecha participará en el mercado libre de cambios con el fin de contribuir a su liquidez y normal funcionamiento".

La decisión puso en duda la estrategia del Gobierno, que había ratificado en varias oportunidades que el dólar "flotaba" sin intervención alguna del Ejecutivo. El momento del anuncio sumó mayor incertidumbre, por su cercanía con las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre y las nacionales del 26 de octubre, en plena escalada del dólar que amenazaba con llegar al techo superior de la banda cambiaria.

En ese marco, Espert anticipó "un resultado muy ajustado", tal como dijo este miércoles el presidente Javier Milei, y llamó a la población a movilizarse a las urnas. "Le pido a la gente que vaya a votar y lo siga haciendo el 26 de octubre. Es importante que los aparatos sean dejados atrás por la voluntad popular", enfatizó el diputado.

Declaraciones explosivas en la previa de un nuevo duelo en el Congreso

Los dichos del primer candidato a diputado nacional de Milei en la provincia de Buenos Aires llegaron en la previa de una nueva sesión problemática para el oficialismo en el Congreso. Esta vez la batalla será en el Senado, donde la oposición sesionará desde las 11 para ratificar el rechazo al veto del presidente a la Ley de Emergencia en Discapacidad y darle media sanción a un proyecto para disminuir el poder de los Decretos de Necesidad y Urgencia del mandatario.

En ese marco, se espera que la oposición logre reunir los dos tercios necesarios para dejar firme la ley de Emergencia en Discapacidad, la cual había sido aprobada por unanimidad en el Senado el pasado 10 de julio con 55 votos afirmativos. Esto ocurrió en una sesión autoconvocada por la oposición, que el Gobierno amenazó con judicializar.

Finalmente, el Poder Ejecutivo vetó la ley, pero la Cámara de Diputados insistió con dos tercios de los votos y ahora la definición está en manos del Senado. Si la Cámara alta vuelve a juntar la mayoría especial, la Agencia Nacional de Discapacidad -intervenida desde la filtración de los audios de su extitular Diego Spagnuolo- deberá implementar la ley y aumentar la distribución de fondos.

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la aplicación de la iniciativa tendría un impacto fiscal del 0,22% y 0,24%, a la par que se propone saldar las deudas con los prestadores del sistema de salud y actualizar mensualmente los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral.