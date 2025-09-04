Javier Milei llega a Los Ángeles: cuál es la agenda del presidente

Tras el cierre de campaña en Moreno, el presidente Javier Milei llega este jueves a Los Ángeles, Estados Unidos. Su hermana, la gran ausente luego del escándalo.

El presidente Javier Milei llega este jueves a Los Ángeles para una visita de 24 horas, en la que se reunirá con empresarios y la aspirante a astronauta argentina, Noel del Castro. La gira, acortada tras la cancelación de un viaje a Las Vegas, se concentra en la agenda económica y no cuenta con la habitual compañía de su hermana, Karina Milei.

¿Cuál es la agenda de Milei en Los Ángeles? La visita de Javier Milei se centra en una intensa agenda económica y diplomática:

Almuerzo con Noel del Castro: A las 17.30 (hora argentina), se reunirá con la ingeniera biomédica de 26 años, aspirante a ser la primera astronauta argentina.

Reunión con inversionistas: A las 20.30, mantendrá un encuentro con más de 60 líderes globales de diversos sectores como energía, finanzas y tecnología, organizado por el Instituto Milken y la embajada argentina.

Encuentros privados: A las 23, se reunirá con el vicepresidente de Chevron, Mark Nelson, y con el empresario Andy Kleinman, especializado en tecnología y entretenimiento.

¿Por qué se canceló el viaje a Las Vegas? Inicialmente, la agenda de Milei incluía una visita a Las Vegas para ver el show de su expareja, Fátima Flórez. Sin embargo, este tramo fue cancelado. Fuentes del Gobierno indicaron que la decisión se tomó para "reagrupar todo en Los Ángeles" debido a que el interés de los inversionistas fue mayor al esperado.

¿Por qué Karina Milei no acompaña al presidente? A diferencia de otras giras internacionales, en este viaje el presidente no está acompañado por su hermana y Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. La ausencia se produce en medio del escándalo por la filtración de audios que la vinculan a posibles pedidos de coimas, pero el motivo no fue aclarado aún por fuentes oficiales.