En La Plata, Diego Santilli pidió a los bonaerenses que vayan a votar: "El ausentismo favorece al kirchnerismo"

Este viernes Diego Santilli , candidato a diputado nacional por el Frente La Libertad Avanza ; encabezó en el corazón fundacional de la Ciudad de La Plata la inauguración de la casa libertaria “Ciudad Futuro”. "El Colo" vaticinó en septiembre un triunfo violeta, responsabilizó a Kicillof por la “apatía” del electorado y dijo que el ausentismo favorece al kirchnerismo.

Diego Santilli acompañó a los candidatos platenses a legisladores , la diputada provincial Julieta Quintero Chasman (va por su relección), Juan Esteban “Juanes” Osaba, Nicolás Morzone y los demás postulantes a diputados provinciales y concejales que buscarán dentro de una semana quedarse con la mayoría de las 6 bancas en juego de la Cámara Baja bonaerense por la Octava Sección Electoral y engrosar el número de concejales de La Libertad Avanza en La Plata . Además, del evento participó el referente bonaerense de La Libertad Avanza y candidato a senador provincial por la Quinta Sección Electoral, Matías de Urraza.

Diego "El Colo" Santilli con candidatos a legisladores de la Octava Sección Electoral en la inauguración de la casa libertaria en el corazón fundacional de la Ciudad de La Plata

Cabe destacar que de la inauguración no fue de la partida Francisco Adorni, fuentes del armado libertario en La Plata consultadas por MDZ sobre el faltazo del hermano del vocero presidencial y cabeza de lista de la Alianza La Libertad Avanza en la Octava Sección, minimizaron el hecho al afirmar que su ausencia se debió a que estaba en CABA dando una entrevista en el piso de un canal de noticias nacional.

Durante el breve discurso que a la militancia que lo escuchaba en La Plata , Diego “El Colo” Santilli , sostuvo que su objetivo es llevar la "revolución" impulsada por el presidente Javier Milei a todos los sectores de la provincia de Buenos Aires , pidió que la gente vaya el 7 de septiembre a votar. Y vaticinando un triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones bonaerenses no ahorró en críticas contra el kirchnerismo y el gobernador bonaerense Axel Kicillof .

Santilli acusó al kirchnerismo de haber llevado al país a una situación crítica, afirmando que "millones de bonaerenses y argentinos viven en la pobreza" por la irresponsabilidad del gobierno de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa de haber dejado una inflación del mil por ciento.

"Estamos aquí para que esa revolución llegue a todos", enfatizó el diputado nacional agregando “El 7 de septiembre vamos a arrasar en la Provincia y le vamos a ganar La Plata a Alak y a todo el kirchnerismo. Se termina el atraso y el abandono de Kicillof y van a ganar las ideas de la libertad, el trabajo y el esfuerzo”, pidiéndole a la militancia que redoblen los esfuerzos puerta a puerta motivando a la gente a que vaya a votar.

En otro tamo de su discurso Diego Santilli, haciendo alusión a “operaciones” del kirchnerismo con los audios de Spagnuolo y a la agresión a la caravana encabezada por el presidente Javier Milei en Lomas de Zamora, dijo “Por más que hagan operaciones y tiren piedras las ideas de la libertad van a llegar a cada rincón de la Provincia”.

El "himno" anti kirchnerista que se cantó en La Plata

Un momento destacado del evento fue cuando Matías de Urraza, candidato a senador por la Quinta Sección, sacó un papel con la letra de una canción y dándoselo a Diego Santilli lo invitó a cantar "En septiembre en La Plata vamos a ganar, la ciudad de violeta vamos a pintar, y, ante todo, ¡kirchnerismo nunca más!".

Santilli en La Plata

Cabe destacar que a los presentes les repartieron "papelitos" con la letra, para que canten con los candidatos

Cancion en La Plata antiK Foto: josé Luis Carut MDZ

El candidato habló con MDZ

Minutos previos a la inauguración de la nueva casa libertaria en el corazón fundacional de La Plata, Diego Santilli y el resto de los candidatos platenses hablaron con la prensa.

Ante la pregunta de MDZ sobre cómo iba a incidir en el electorado los últimos acontecimientos, Santilli respondió cargando contra el kirchnerismo “Es muy obvio lo que hacen, faltando quince días para la elección apareció una operación a la que nos tiene habituado el kirchnerismo. Yo lo dije desde el primer momento que era una operación.”

“Es algo que empezaron en Capital con Enrique Olivera ensuciando a hombre de bien, un hombre recto y honesto; y lo siguieron haciendo sistemáticamente en todas las elecciones. No es casualidad que lo tiren por cadena nacional días antes de las elecciones”, agrego el Diputado Nacional.

Por otra parte, Santilli hablo sobre la “apatía” de los bonaerenses por la elección del 7 de septiembre, responsabilizando al gobernador dijo “este desdoblamiento que hizo Kicillof la gente no lo entiende. Le agregó apatía a la elección, por eso hay que decirle a los bonaerenses que vayan a votar, porque el ausentismo favorece al kirchnerismo”. Y sobre las expectativas que tiene de las elecciones afirmó “Siento que la gente vuelve a despertar y empieza el camino de los últimos siete días. La elección se va a polarizar, se va a nacionalizar la campaña, y veo claramente ganadora a La Libertad Avanza en toda la provincia”

En tanto sostuvo que, en la Tercera Sección Electoral, donde el kirchnerismo puso sus tanques, se acortaron las distancias “No veo al peronismo sacando esa diferencia histórica, la brecha se va achicando. Estamos creciendo mucho en algunos distritos de la tercera.”

Por otra parte, el candidato a legislador nacional por la Alianza La libertad Avanza, destacó la simbiosis entre violetas y amarillos “Excelente. Hemos hecho un trabajo de integración muy bueno con Sebastián (Pareja), con Cristian (Ritondo) y todos los que estamos acá.”

“Es el fruto del esfuerzo de que desde el 10 de diciembre del 2023 acompañamos al gobierno sin dudar, sin esquivar el bulto y defendiendo las situaciones difíciles; porque en las fáciles todos están, pero en las difíciles es cuando vos tenés que mostrar que estás – añadiendo- La integración es muy buena, trabajamos en conjunto, empatizamos y esto vino para quedarse.”, cerro Diego Santilli; antes de subirse al escenario para motivar a la militancia platense en el último tramo de la campaña.