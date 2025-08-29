Pese a la promesa de Javier Milei, el Gobierno aún no avanza con la denuncia contra Diego Spagnuolo

Pese a que el presidente Javier Milei aseguró que "todo lo que dice" el extitular de la Andis Diego Spagnuolo es "una mentira" y prometió "llevarlo a la Justicia y probar que mintió", en el Gobierno no habrían encontrado hasta ahora elementos para denunciar al exfuncionario por los audios donde denunció una supuesta trama de corrupción en su organismo.

Luego de la filtración de los audios que describen un mecanismo de presuntos pedidos de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad que involucraría directamente a la secretaría General de la Presidencia, Karina Milei, y a su mano derecha, Eduardo 'Lule' Menem, en el Gobierno aseguraron que no existe una figura legal que posibilite presentar cargos contra Spagnuolo, como deseaba Milei.

Luego de una semana de tensión creciente, el presidente Javier Milei rompió el silencio este miércoles con la y se metió de lleno en la polémica. Durante una caravana de campaña en Lomas de Zamora, escoltado por José Luis Espert y Karina Milei, el mandatario calificó como "mentira" las declaraciones de Diego Spagnuolo y sentenció: "Lo vamos a llevar a la Justicia y vamos a probar que mintió".

Sin embargo, la voluntad presidencial fue más veloz que los abogados de la Casa Rosada, que aún no encontraron el mecanismo legal para contrarrestar la causa impulsada por el abogado de Cristina Fernández de Kirchner Gregorio Dalbón.

Desde los pasillos de Balcarce 50, fuentes oficiales aseguraron que no se presentará una denuncia contra Spagnuolo hasta no contar con la auditoría completa en la Andis, que está bajo la intervención de Alejandro Alberto Vilches, cercano al ministro de Salud, Mario Lugones.

Además, desmintieron cualquier indicio de sobreprecios en las compras de medicamentos realizadas por la agencia. "Está todo basado en suposiciones. No hay pruebas", remarcaron desde la administración libertaria.

En ese marco, desde el interior del bloque libertario se mostraron dispuestos a colaborar con la investigación judicial, que está bajo la coordinación del fiscal Franco Picardi. En ese sentido, aseguraron que presentarán documentación detallada sobre las compras, contrataciones y revisiones técnicas realizadas por el organismo.