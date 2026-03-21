¿Cuánto durará Manuel Adorni como jefe de Gabinete? Ya todos lo comparan con el caso Espert

¿Cómo puede seguir siendo Jefe de Gabinete y manteniendo un lugar clave en el poder el jefe de gabinete Manuel Adorni ? Se preguntan casi al unísono todos los sectores que conviven en La Libertad Avanza. “No sirve como escudo comunicacional, no sirve como ejemplo para los demás ministros y ahora será freezado como candidato a jefe de gobierno porteño”, fue la conclusión a la que llegó MDZ luego de hablar con tres miembros claves del oficialismo mileísta.

Todo lo que rodeó a la figura de Adorni este último mes fue una catástrofe para Javier Milei . Si bien no causó, por ahora, el estrago que provocó la foto de la clandestina de Olivos en el cumpleaños de “mi querida Fabiola”.

Más allá de profundizar las internas en el gobierno, que ya desfiguró el viejo “triángulo de hierro”, lo de Adorni se asemeja demasiado al escándalo sufrido en la previa de las elecciones por José Luis Espert, cuando al economista todos los días le salía un escándalo nuevo que terminó con su salida de la lista y de la política.

“Este gobierno está sometiendo a una tensión económica extrema a la mayoría de las familias argentinas. Y la Moral como política de Estado, anunciada por Milei, debe cumplirse a rajatabla. Si eso tampoco se cumple, listo, no hay nada que a la gente le permita seguir esperando que vengan las buenas noticias”, reveló hoy un consultor que suele trabajar con el gobierno nacional.

El caso de $LIBRA, la crisis con las personas discapacitadas y la corrupción detectada en Andis con el 3% como telón de fondo más la visualización del escándalo $LIBRA con personas inescrupulosas como socios es una seguidilla de hechos bochornosos que no pueden salvarse con la comparación con el gobierno anterior de Alberto Fernández de Kirchner. Agrava el cuadro de cosas que en cada episodio el nivel de los lobistas con los que el gobierno hacía los tratos provienen del submundo más precario de cada actividad.

Los valores de los que se hablan son ínfimos comparados con las otras tres gestiones kirchneristas, pero adquieren una misma dimensión porque la gente había desechado a todo un sistema político preexistente con el único fin de que le solucionen la inflación y quienes lo hagan dieran claras muestras de integridad moral, como pregona el presidente. “Dime de lo que alardeas y te diré de lo que careces”, dice el viejo dicho popular.

Por eso no llama la atención que las fuerzas que hasta hace un mes estaban dormidas y a la deriva se despertaran de su letargo y activaran un plan de limpieza para despejar los viejos túneles que conectan a cada sector de la vida pública y privada nacional. “La gente no nos está viendo ni escuchando. No tenemos nada para ofrecer… Pero cuando el gobierno tropiece un par de veces, nos va a empezar a mirar”, confió, hace tres meses, un todavía recluido Sergio Massa.

Que Dante Gebel haya reunido más de tres mil personas, con dirigentes de primera, segunda y tercera línea de muchos sindicatos, cámaras empresariales, municipios y administraciones provinciales no es un dato que pasó desapercibido. A pesar de no haber lanzado ninguna candidatura y todavía estar en Los Ángeles, donde reside y brinda conferencias evangélicas, algo provocó.

Lo mismo se está observando en los sondeos sobre los posibles cambios en la estructura electoral que sondea el gobierno nacional. Eso no solo puso en alerta a los partidos tradicionales, necesitados de continuar con las PASO, sino que varios libertarios o aliados se están preguntando si les sirve seguir dándole tanto poder a Karina Milei, quien sin Adorni como escudo, deberá explicar por qué hizo salir del gobierno a Guillermo Francos o pretende conseguir más poder para sí en desmedro de Santiago Caputo.

“Para ella, hoy somos todos traidores o posibles traidores ya que nadie puede amar y cuidar tanto de su hermano como lo haría ella misma”, le dijo esta semana un importante dirigente que conoce a la perfección el funcionamiento de esa relación, en la que los primos Menem hoy tienen una altísima relevancia.

Mauricio Macri sorprendió el nivel y la traza planteada en su discurso de este jueves. Decir que el PRO está para continuar con lo que viene, dejando en claro que el mileísmo es una etapa agotada de la transformación, revivió muchas células que estaban dormidas o alejadas, más allá que este viernes Cristian Ritondo salió a minimizar el grado de autonomía demostrado por él mismo en el acto de Costa Salguero al decir que en 2027 harán una alianza con La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires.

Queda claro que el macrismo necesita un proyecto presidencial para mantener el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero también deberá tener una relación abierta con los libertarios, que le ganaron el año pasado duplicándolos en votos. De ahí que nuevamente, para cada distrito, la continuidad de las PASO sea imprescindible. Divididos pierden en ambos lados de la General Paz.

El daño que generan casos como los de Adorni y el asombro por las relaciones que financiaron a los Milei antes y durante su presidencia pueden generar más estragos que cualquier política económica, cuyos resultados positivos, en caso de que los produzca, se verán dentro de algunos años.

emilio monzó Monzó, Pichetto y KiKuchi, en La Plata. Archivo

El día después de Milei ya se activó y en esas conversaciones participan muchos sectores, inclusive los que hoy están involucrados en el oficialismo nacional. Es que más allá de los técnicos y los economistas de laboratorio, varios funcionarios de primer nivel empiezan a conectarse directamente o a través de sus habituales operadores con quienes alguna vez compartieron un espacio o se enfrentaron como rivales pero que, cuando se sientan, reconocen que lo que puede dejar la actual gestión los obligará a un diálogo directo y franco hasta hoy desconocido.

Hasta el siempre distante Axel Kicillof convocó, para el próximo 26 de marzo, a una reunión cumbre con todos los intendentes bonaerenses para explicarles las fortísimas restricciones financieras y económicas que padece la administración provincial. A la cita están invitados peronistas, radicales y otros, entre ellos los del PRO y los libertarios, hoy más liberados de las ataduras que le imponían los jefes de La Libertad Avanza, que ya no tienen mucho para ofrecerles.