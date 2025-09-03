Lágrimas de tigre: Sergio Massa se quebró por las palabras de Axel Kicillof en el cierre de campaña

El líder del Frente Renovador, Sergio Massa , copó la atención esta tarde al romper en llanto durante el cierre de campaña de Fuerza Patria. Pese a que no es candidato, tuvo su momento de protagonismo en Tigre cuando se emocionó hasta las lágrimas por las palabras del gobernador bonaerense, Axel Kicillof .

En la recta final de cara a las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, Kicillof habló en el Club El Progreso de Benavídez. Allí, estuvo acompañado por la esposa del exministro de Economía, Malena Galmarini, y el resto de los candidatos de Fuerza Patria para la Primera Sección electoral.

Frente a la militancia, el gobernador le dedicó unas sentidas palabras al exintendente local. “Quiero rendir un homenaje y un reconocimiento a la generosidad, a la comprensión de la etapa”, expresó.

Mientras miraba al excandidato a presidente, que se encontraba entre la gente, agregó: “Nos decían ‘no se peleen. Vayan juntos’. Uno de los más importantes artífices de la unidad que se expresa en la boleta de Fuerza Patria es Sergio Massa”. Inmediatamente, la transmisión oficial ponchó a Massa, que intentaba contener las lágrimas.

“Podemos discutir, podemos diferir, podemos polemizar, podemos analizar, podemos hablar del pasado y del presente. Pero si queremos tener un futuro, lo que necesitamos es que la boleta sea una sola. Vamos este domingo a usar esa boleta como escudo y como lanza para ir para adelante”, continuó Kicillof.

“Quiero agradecerles y decirles que quedan pocas horas. No es momento para descansar. Es momento de redoblar esfuerzos, para pensar a quién no le dije, a quién no le hablé. Hay que ir a tocar de vuelta aquella puerta que nos cerraron para decirles ‘no podés votar a esos mamarrachos’ que están destruyendo el país”, insistió Kicillof.

Luego, aseguró de cara al domingo: “Es ahora cuando tenemos que demostrar que este país y esta provincia se saca entre todos con solidaridad, con industria y unidad popular. Eso es lo que le vamos a decir a Milei llenando las urnas de votos”.

En esa línea, le hizo un nuevo guiño a Massa y Galmarini al destacar el trabajo de la militancia territorial y recordar cómo se organizaron cuando fueron oposición: “Las campañas se ganan caminando, casa por casa, timbre por timbre. Eso hicieron en Tigre durante 40 días”, remarcó, en relación a las elecciones en las que el tigrense encabezó la lista presidencial.