Apareció Sergio Massa y llamó a "sumar más fuerza" a una semana de las elecciones bonaerenses

De cara a los comicios en Buenos Aires, Sergio Massa publicó un mensaje en X donde habló de salarios, jubilaciones, juventud, pymes y unidad nacional.

El exministro de Economía y referente del oficialismo, Sergio Massa, publicó este domingo un mensaje en su cuenta de X a siete días de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires. En su intervención, apeló a distintos sectores de la sociedad y remarcó que el peronismo debe demostrar su capacidad de unidad y fortaleza en las urnas.

“Quedan 7 días para sumar más fuerza. La fuerza de los trabajadores, que necesitan que su salario alcance hasta fin de mes y que el descanso vuelva a ser un derecho. La fuerza de las mujeres, que quieren vivir sin miedo y en una sociedad justa, donde ser mujer no signifique ni un riesgo ni un obstáculo”, expresó Massa en el inicio de su mensaje.

Sergio Massa reapareció de cara a las elecciones bonaerenses.

El mensaje de Sergio Massa rumbo al 7S El dirigente también hizo referencia a las expectativas de las nuevas generaciones: “La fuerza de los jóvenes, que sueñan con poder estudiar y tener un trabajo digno. La fuerza de las pymes, que quieren invertir y generar empleos sin tener que correr detrás de los bancos. La fuerza de las personas con discapacidad y sus familias, que todos los días se enfrentan a una burocracia que eligió abandonarlas”.

En la misma línea, Massa puso el foco en los adultos mayores: “La fuerza de los jubilados, que necesitan que sus haberes alcancen y no tener que elegir qué remedio comprar. La fuerza de la unidad, que le demuestre a la Argentina que hay otro camino frente a la crueldad. Queda una semana”, señaló.