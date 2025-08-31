Apareció Sergio Massa y llamó a "sumar más fuerza" a una semana de las elecciones bonaerenses
De cara a los comicios en Buenos Aires, Sergio Massa publicó un mensaje en X donde habló de salarios, jubilaciones, juventud, pymes y unidad nacional.
El exministro de Economía y referente del oficialismo, Sergio Massa, publicó este domingo un mensaje en su cuenta de X a siete días de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires. En su intervención, apeló a distintos sectores de la sociedad y remarcó que el peronismo debe demostrar su capacidad de unidad y fortaleza en las urnas.
“Quedan 7 días para sumar más fuerza. La fuerza de los trabajadores, que necesitan que su salario alcance hasta fin de mes y que el descanso vuelva a ser un derecho. La fuerza de las mujeres, que quieren vivir sin miedo y en una sociedad justa, donde ser mujer no signifique ni un riesgo ni un obstáculo”, expresó Massa en el inicio de su mensaje.
El mensaje de Sergio Massa rumbo al 7S
El dirigente también hizo referencia a las expectativas de las nuevas generaciones: “La fuerza de los jóvenes, que sueñan con poder estudiar y tener un trabajo digno. La fuerza de las pymes, que quieren invertir y generar empleos sin tener que correr detrás de los bancos. La fuerza de las personas con discapacidad y sus familias, que todos los días se enfrentan a una burocracia que eligió abandonarlas”.
En la misma línea, Massa puso el foco en los adultos mayores: “La fuerza de los jubilados, que necesitan que sus haberes alcancen y no tener que elegir qué remedio comprar. La fuerza de la unidad, que le demuestre a la Argentina que hay otro camino frente a la crueldad. Queda una semana”, señaló.
Finalmente, el dirigente oficialista cerró su mensaje con una apelación al voto peronista: “Sumemos más fuerza que nunca y demos el primer paso hacia una patria más justa. El próximo domingo 7, en la Provincia, mostremos que nuestra patria tiene fuerza. La fuerza del peronismo”.