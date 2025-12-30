El extitular del Banco Central dio explicaciones en la causa por irregularidades en el manejo del dólar

Miguel Pesce, expresidente del Banco Central, habló acerca de la causa del manejo del dólar que lo tiene en la mira.

El expresidente del Banco Central (BCRA), Miguel Ángel Pesce, defendió la actuación del organismo ante las causas judiciales abiertas por supuestas maniobras irregulares con el dólar durante 2022 y 2023. “La mayoría de las denuncias fueron realizadas por el Banco Central”, sostuvo, y remarcó que los expedientes actualmente en la Justicia “se basan en investigaciones iniciadas durante nuestra gestión”.

Las explicaciones de Miguel Pesce, durante su gestión del BCRA Pesce aclaró además que las sanciones y controles sobre operaciones con divisas fueron competencia exclusiva del organismo monetario. “El Ministerio de Economía no tenía nada que ver con la sanción cambiaria”, dijo, al marcar que la cartera entonces conducida por Sergio Massa no intervenía en esos procedimientos.

Miguel Pesce y Sergio Massa, responsables de una gran emisión de pesos en el tramo final del gobierno de Alberto Fernández. Foto: Télam Miguel Pesce y Sergio Massa, responsables de una gran emisión de pesos en el tramo final del gobierno de Alberto Fernández. Foto: Télam El exfuncionario explicó que el Banco Central llevó adelante “incontables sumarios” contra operadores por violaciones al régimen cambiario. Señaló que el procedimiento habitual incluía “intimación, apertura de sumario, suspensión preventiva y sanciones”, que podían consistir en multas o en la prohibición de operar en el mercado.

En esa línea, recordó que durante su mandato 136 operadores de cambio fueron cerrados por irregularidades. También indicó que parte de esas medidas siguen vigentes y que, con el inicio de la actual administración, se cerraron otros 15 operadores mientras avanzan multas que alcanzan los $60.000 millones, originadas en investigaciones abiertas bajo su conducción.

Miguel Pesce y su supuesta relación con la AFA Pesce se diferenció de otras investigaciones mediáticas y aclaró que estas causas no tienen vínculo con expedientes vinculados a la AFA. “No es el mismo caso”, planteó.