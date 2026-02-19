Paraná: hallan sin vida a la mujer arrastrada por el arroyo Colorado y buscan a su hija

El cuerpo de Patricia Mena, de 32 años, fue encontrado en el arroyo Colorado en Paraná tras el derrumbe de su casilla. Buscan a su hija de 10 años.

Encontraron el cuerpo de la mujer que fue arrastrada por un arroyo en medio de un temporal en la ciudad de Paraná.

En medio del fuerte temporal que azotó este jueves a la ciudad de Paraná, fue hallado el cuerpo de Patricia Mena, la mujer de 32 años que había sido reportada como desaparecida junto a su hija en plena tormenta. Según informaron fuentes oficiales, el cadáver fue localizado en las aguas del arroyo Colorado.

Cabe destacar que el lugar del hallazgo está ubicado a escasas cuadras de la vivienda precaria donde residía con su familia, en la intersección de las calles Blas Parera y Brown.

El cuerpo fue divisado por guardavidas y policías que se habían integrado desde temprano al operativo de búsqueda.

Tragedia en Paraná Durante la mañana, la intensa lluvia provocó el colapso de la casilla emplazada a la vera del curso de agua. En ese contexto, la mujer y su hija Kiara, de 10 años, cayeron al arroyo y fueron arrastradas por la corriente.

Otros tres miembros del grupo familiar lograron ponerse a resguardo, según informaron fuentes locales.