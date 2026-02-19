Presenta:

Policiales

|

Paraná

Paraná: hallan sin vida a la mujer arrastrada por el arroyo Colorado y buscan a su hija

El cuerpo de Patricia Mena, de 32 años, fue encontrado en el arroyo Colorado en Paraná tras el derrumbe de su casilla. Buscan a su hija de 10 años.

MDZ Policiales

Encontraron el cuerpo de la mujer que fue arrastrada por un arroyo en medio de un temporal en la ciudad de Paraná.

Encontraron el cuerpo de la mujer que fue arrastrada por un arroyo en medio de un temporal en la ciudad de Paraná.

En medio del fuerte temporal que azotó este jueves a la ciudad de Paraná, fue hallado el cuerpo de Patricia Mena, la mujer de 32 años que había sido reportada como desaparecida junto a su hija en plena tormenta. Según informaron fuentes oficiales, el cadáver fue localizado en las aguas del arroyo Colorado.

Cabe destacar que el lugar del hallazgo está ubicado a escasas cuadras de la vivienda precaria donde residía con su familia, en la intersección de las calles Blas Parera y Brown.

Te Podría Interesar

El cuerpo fue divisado por guardavidas y policías que se habían integrado desde temprano al operativo de búsqueda.

Tragedia en Paraná

Durante la mañana, la intensa lluvia provocó el colapso de la casilla emplazada a la vera del curso de agua. En ese contexto, la mujer y su hija Kiara, de 10 años, cayeron al arroyo y fueron arrastradas por la corriente.

Otros tres miembros del grupo familiar lograron ponerse a resguardo, según informaron fuentes locales.

El operativo de búsqueda continúa con la participación de Defensa Civil, buzos tácticos, bomberos y efectivos policiales, quienes mantienen rastrillajes en la zona para intentar dar con el paradero de la menor.

Archivado en

Notas Relacionadas