Paraná: hallan sin vida a la mujer arrastrada por el arroyo Colorado y buscan a su hija
El cuerpo de Patricia Mena, de 32 años, fue encontrado en el arroyo Colorado en Paraná tras el derrumbe de su casilla. Buscan a su hija de 10 años.
En medio del fuerte temporal que azotó este jueves a la ciudad de Paraná, fue hallado el cuerpo de Patricia Mena, la mujer de 32 años que había sido reportada como desaparecida junto a su hija en plena tormenta. Según informaron fuentes oficiales, el cadáver fue localizado en las aguas del arroyo Colorado.
Cabe destacar que el lugar del hallazgo está ubicado a escasas cuadras de la vivienda precaria donde residía con su familia, en la intersección de las calles Blas Parera y Brown.
Te Podría Interesar
El cuerpo fue divisado por guardavidas y policías que se habían integrado desde temprano al operativo de búsqueda.
Tragedia en Paraná
Durante la mañana, la intensa lluvia provocó el colapso de la casilla emplazada a la vera del curso de agua. En ese contexto, la mujer y su hija Kiara, de 10 años, cayeron al arroyo y fueron arrastradas por la corriente.
Otros tres miembros del grupo familiar lograron ponerse a resguardo, según informaron fuentes locales.
El operativo de búsqueda continúa con la participación de Defensa Civil, buzos tácticos, bomberos y efectivos policiales, quienes mantienen rastrillajes en la zona para intentar dar con el paradero de la menor.