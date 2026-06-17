La buena noticia para Godoy Cruz que espera Pablo De Muner: Poggi podría jugar ante Mitre

Cuando todo indicaba que Pablo De Muner iba a perder una pieza clave para el próximo compromiso de Godoy Cruz, el domingo en Salta ante Central Norte, una situación abrió una inesperada puerta de esperanza, para evitar la ausencia de Vicente Poggi.

Durante el empate ante Almirante Brown de Isidro Casanova, las imágenes televisivas mostraron claramente que Vicente Poggi recibió una tarjeta amarilla. El problema para el volante uruguayo es que esa sanción lo dejaría al límite reglamentario y obligaría al entrenador a buscar alternativas para el próximo encuentro del Expreso.

Según pudo conocerse, la amonestación no figuraría en el informe arbitral elevado tras el encuentro. Por eso, todas las miradas apuntan ahora al boletín oficial que publicará el Tribunal de Disciplina, organismo que terminará definiendo si Poggi deberá cumplir una fecha de suspensión o si podrá estar a disposición de De Muner.

La situación genera expectativa puertas adentro del cuerpo técnico, ya que el mediocampista se ha transformado en una de las piezas más importantes del equipo durante la temporada.

Mientras espera una resolución oficial, el entrenador también analiza posibles variantes para cubrir una eventual ausencia. Entre las opciones aparecen Brian Orozco y Mariano Santiago, dos futbolistas con experiencia para ocupar ese sector del campo.

Aunque también surge una alternativa que despierta interés: el juvenil nacido en Catamarca Julián Alberti. El mediocampista viene pidiendo pista y podría convertirse en una apuesta interesante si finalmente Poggi no recibe el visto bueno para jugar.

Por ahora, en el mundo Godoy Cruz reina la incertidumbre. La decisión final llegará cuando el Tribunal publique su resolución, pero mientras tanto De Muner mantiene una pequeña ilusión: que la amarilla que todos vieron nunca haya existido para los papeles.