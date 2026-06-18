Anzorena y Godoy Cruz ganaron y quedaron a un paso de la final de la Superliga

Anzorena venció a Huracán Las Heras y el Godoy Cruz superó a Rivadavia Básquet. Ambos quedaron a un triunfo de la final.

Las semifinales de la Superliga de básquet de Mendoza comenzaron con triunfos para Anzorena y Godoy Cruz, que lograron imponerse en los primeros juegos de sus respectivas series y quedaron a un paso de la gran final.

Anzorena y Godoy Cruz se adelantaron en el camino a la final de Súperliga En la Sexta Sección, Anzorena hizo valer su localía y derrotó a Huracán Las Heras con un agónico 75 a 74 para adelantarse en una serie que promete ser muy pareja. El Rojo mostró solidez en los momentos decisivos y consiguió una victoria clave para comenzar con ventaja la definición.

Godoy Cruz ganó el primer partido de la serie. Federico Jaure Por su parte, Godoy Cruz también cumplió en casa y superó a Rivadavia Básquet 86 a 75 en el primer encuentro de la otra semifinal. El equipo tombino tuvo un rendimiento colectivo destacado y logró quedarse con un triunfo que le permite afrontar el segundo juego con la posibilidad de sellar la clasificación.

De esta manera, tanto Anzorena como Godoy Cruz quedaron 1-0 arriba en sus respectivas llaves y buscarán cerrar las series en los próximos compromisos.

Huracán Las Heras y Rivadavia Básquet, en tanto, estarán obligados a reaccionar el sábado para estirar las definiciones y mantener vivas sus aspiraciones de llegar a la final del certamen.