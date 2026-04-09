El hospital argentino que redujo las cesáreas en el primer mes de funcionamiento
Queda en Rosario. Como ese hospital, otros centros asistenciales han logrado la reducción de las cesáreas. Cómo hicieron.
Mientras el Gobierno provincial avanza con el plan para bajar las cesáreas a través de la decisión de que sólo los médicos de guardia atiendan partos en clínicas privadas- entre otras medidas-, en parte de la Argentina y el mundo se ha aplicado otras herramientas que viene dando resultados.En Rosario, un hospital en 2017- el Roque Sáenz Peña- redujo un 18% el total de cesáreas con reformas que apuntaron a construir cuatro salas de parto musicalizadas e iluminadas. Además, un seguimiento que apunta a respetar los tiempos del parto.
Hace diez años, la Atención Integral de la Mujer del Hospital Roque Sáenz Peña de Rosario inspirada en los valores del parto respetado, redujo en su primer mes de funcionamiento al 18 % las cesáreas, al 12 % el uso de la anestesia peridural y del 76 al 16 % el empleo de oxitocina para estimular las contracciones.
Del primer centenar de partos, sólo 18 se realizaron mediante cesáreas, bajando significativamente el número de de la práctica con un índice de los más bajos en el sistema de salud. El paradigma del parto respetado permitió una reducción en las intervenciones médicas sobre el cuerpo de las embarazadas. Se redujo el uso de medicación durante el trabajo de parto, tanto para disminuir el dolor de las contracciones (vía peridural) o para acelerar el trabajo de parto (es decir la oxitocina). Sólo en 12 casos fue necesario aplicar la anestesia peridural, mientras que la colocación de la hormona para estimular las contracciones bajó de un 78 a un 16 %.
En tanto, un 90 % de las mujeres utilizó la ducha o la inmersión para la relajación y analgesia previo a dar a luz. Además, mediante acciones durante el trabajo de parto como libertad de movimiento y la hidratación por vía oral, se logró disminuir la colocación de sueros intravenosos de un 80 a un 35 %. Tambiémn se logró reduicir la rotura artificial de las membranas ovulares ( o sea la rotura de bolsa) de un 82 a un 28 % y las episiotomías (corte que se realiza en la vulva para prevenir desgarros) pasaron de un 25 a un 8 %. Las prácticas de la ligadura de cordón oportuno pasaron de un 40 a un 92 %.
Los factores no clínicos para reducir cesáreas
En parte de la Argentina se aplica una estrategia, que es QUALI-DEC ("Quality Decision-making by women and providers" o "Uso adecuado de la cesárea mediante la toma de decisiones compartida") que a punta a bajar la tasa de cesáreas innecesarias enfocándose en los determinantes no clínicos que impulsan su aumento, tales como factores culturales, sociales y organizacionales. Quali-Dec está formado por un consorcio de nueve países (Argentina, Burkina Faso, España, Francia, Irlanda, Suecia, Suiza, Tailandia y Vietnam): Argentina, Burkina Faso, Tailandia, Vietnam.Está financiado por la Comisión Europea (CE) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El estudio de Quali-Dec determinó que el aumento de cesáreas se debe a factores ajenos a la patología obstétrica:
- Miedo al parto y desinformación: Muchas cesáreas electivas están motivadas por el temor al dolor o conceptos erróneos sobre la seguridad del parto vaginal.
- Cuestiones organizacionales y culturales: Incluyen la organización de las familias y la conveniencia de los profesionales de la salud .
- Factores institucionales: Diferencias en las tasas de cesáreas según el subsector (público y elprivado) y la falta de protocolos de toma de decisiones compartidas.
De qué se trata el plan QUALI-DEC
La estrategia aborda estos determinantes mediante cuatro acciones principales para fomentar la toma de decisiones compartida:
- Acompañamiento en el parto: La presencia de un acompañante elegido por las mujeres durante el trabajo de parto y el parto, para brindar apoyo emocional y reducir la ansiedad.
- Herramientas de información: Uso de herramientas de apoyo (como folletos y aplicaciones móviles) para ayudar a las mujeres y a los profesionales a tomar decisiones informadas sobre el modo de parto.
- Auditoría y retroalimentación: Auditoría de cesáreas en grupos de bajo riesgo con retroalimentación a los equipos de salud sobre sus resultados, identificando oportunidades de mejora.
- Líderes de opinión locales: Profesionales de salud que promueven el uso de algoritmos de manejo clínico basados en la evidencia más actual.
El plan sobre las cesáreas en Mendoza
Desde el 1 de julio próximo, el Gobierno y las clínicas privadas que firmaron el convenio, lllevarán adelante un plan para reducir las cesáreas. Entre los cambios que habrá, serán sólo los médicos de guardia- obstetras- quienes atenderán partos, por lo tanto las pacientes tendrán un seguimiento del embarazo con un profesional y cuando vayan a parir, les corresponderá otro aleatoriamente.
Las clínicas adheridas son todas las instituciones privadas que presenten un servicio de maternidad. Quienes firmaron fueron el Hospital Español, Hospital Italiano, Hospital Isabel de Hungría, Clínica de Cuyo, Santa María y Santa Clara.