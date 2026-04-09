El hospital argentino que redujo las cesáreas en el primer mes de funcionamiento

El plan para bajar el número de cesáreas que no tiene que ver con los médicos.

Mientras el Gobierno provincial avanza con el plan para bajar las cesáreas a través de la decisión de que sólo los médicos de guardia atiendan partos en clínicas privadas- entre otras medidas-, en parte de la Argentina y el mundo se ha aplicado otras herramientas que viene dando resultados.En Rosario, un hospital en 2017- el Roque Sáenz Peña- redujo un 18% el total de cesáreas con reformas que apuntaron a construir cuatro salas de parto musicalizadas e iluminadas. Además, un seguimiento que apunta a respetar los tiempos del parto.

Hace diez años, la Atención Integral de la Mujer del Hospital Roque Sáenz Peña de Rosario inspirada en los valores del parto respetado, redujo en su primer mes de funcionamiento al 18 % las cesáreas, al 12 % el uso de la anestesia peridural y del 76 al 16 % el empleo de oxitocina para estimular las contracciones.

Del primer centenar de partos, sólo 18 se realizaron mediante cesáreas, bajando significativamente el número de de la práctica con un índice de los más bajos en el sistema de salud. El paradigma del parto respetado permitió una reducción en las intervenciones médicas sobre el cuerpo de las embarazadas. Se redujo el uso de medicación durante el trabajo de parto, tanto para disminuir el dolor de las contracciones (vía peridural) o para acelerar el trabajo de parto (es decir la oxitocina). Sólo en 12 casos fue necesario aplicar la anestesia peridural, mientras que la colocación de la hormona para estimular las contracciones bajó de un 78 a un 16 %.

En tanto, un 90 % de las mujeres utilizó la ducha o la inmersión para la relajación y analgesia previo a dar a luz. Además, mediante acciones durante el trabajo de parto como libertad de movimiento y la hidratación por vía oral, se logró disminuir la colocación de sueros intravenosos de un 80 a un 35 %. Tambiémn se logró reduicir la rotura artificial de las membranas ovulares ( o sea la rotura de bolsa) de un 82 a un 28 % y las episiotomías (corte que se realiza en la vulva para prevenir desgarros) pasaron de un 25 a un 8 %. Las prácticas de la ligadura de cordón oportuno pasaron de un 40 a un 92 %.

Los factores no clínicos para reducir cesáreas En parte de la Argentina se aplica una estrategia, que es QUALI-DEC ("Quality Decision-making by women and providers" o "Uso adecuado de la cesárea mediante la toma de decisiones compartida") que a punta a bajar la tasa de cesáreas innecesarias enfocándose en los determinantes no clínicos que impulsan su aumento, tales como factores culturales, sociales y organizacionales. Quali-Dec está formado por un consorcio de nueve países (Argentina, Burkina Faso, España, Francia, Irlanda, Suecia, Suiza, Tailandia y Vietnam): Argentina, Burkina Faso, Tailandia, Vietnam.Está financiado por la Comisión Europea (CE) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).