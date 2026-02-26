Edemsa anunció que una localidad de Mendoza se quedará sin luz entre las 11 y las 17 de este viernes
Según el cronograma de Edemsa, habrá cortes de luz en seis departamentos de la provincia a lo largo de la jornada.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este viernes 27 de febrero. Esto debido a las tareas de mantenimiento que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, el servicio eléctrico se verá afectado en seis departamentos de la provincia a lo largo de la jornada: Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Tupungato, San Carlos y San Rafael.
Te Podría Interesar
Cortes de luz programados para este viernes 27/2
Guaymallén
- En calle Miralles, entre Mauricio Grenón y Roque Sáenz Peña. En Loteo Fioretti; Colonia Segovia. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle Sánchez, hacia el sur de Buenos Aires; Colonia Segovia. De 8.45 a 10.45 h.
Las Heras
- En calle Uruguay, entre República del Perú y Dr. Moreno. En calle San Miguel, hacia el sur de Uruguay. En calle Sarmiento, entre Manduca II y Río Negro. De 8.30 a 12.30 h.
- En TODA LA LOCALIDAD DE USPALLATA por tareas de mantenimiento integral en Líneas y Transformadores de Media Tensión. De 11.00 a 17.00 h.
Luján
- En la Ruta Nacional N°7, entre las localidades de Potrerillos y Uspallata. De 11.00 a 15.00 h.
- En el Perilago de Potrerillos. De 11.00 a 15.00 h.
Tupungato
- En calle Peralta, entre Pizarro y Ruta Provincial N°88; La Arboleda. De 14.30 a 18.30 h.
San Carlos
- En calle N°2, entre calle El Cepillo y Finca Papes; El Cepillo. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle Los Alamitos, hacia el oeste de Ruta Nacional N°40 Vieja. En barrio La Isla; Pareditas. De 10.00 a 14.00 h.
San Rafael
- En calle Rawson, entre Rivadavia e Hipólito Yrigoyen. En barrio TAC y en bodega La Abeja. De 8.30 a 12.30 h.