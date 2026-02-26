Presenta:

Edemsa anunció que una localidad de Mendoza se quedará sin luz entre las 11 y las 17 de este viernes

Según el cronograma de Edemsa, habrá cortes de luz en seis departamentos de la provincia a lo largo de la jornada.

Edemsa continúa con las tareas de mantenimiento preventivo. 

Alf Ponce Mercado / MDZ

Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este viernes 27 de febrero. Esto debido a las tareas de mantenimiento que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.

Según el mismo, el servicio eléctrico se verá afectado en seis departamentos de la provincia a lo largo de la jornada: Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Tupungato, San Carlos y San Rafael.

Cortes de luz programados para este viernes 27/2

Guaymallén

  • En calle Miralles, entre Mauricio Grenón y Roque Sáenz Peña. En Loteo Fioretti; Colonia Segovia. De 9.00 a 13.00 h.
  • En calle Sánchez, hacia el sur de Buenos Aires; Colonia Segovia. De 8.45 a 10.45 h.

Las Heras

  • En calle Uruguay, entre República del Perú y Dr. Moreno. En calle San Miguel, hacia el sur de Uruguay. En calle Sarmiento, entre Manduca II y Río Negro. De 8.30 a 12.30 h.
  • En TODA LA LOCALIDAD DE USPALLATA por tareas de mantenimiento integral en Líneas y Transformadores de Media Tensión. De 11.00 a 17.00 h.

Luján

  • En la Ruta Nacional N°7, entre las localidades de Potrerillos y Uspallata. De 11.00 a 15.00 h.
  • En el Perilago de Potrerillos. De 11.00 a 15.00 h.

Tupungato

  • En calle Peralta, entre Pizarro y Ruta Provincial N°88; La Arboleda. De 14.30 a 18.30 h.

San Carlos

  • En calle N°2, entre calle El Cepillo y Finca Papes; El Cepillo. De 9.00 a 13.00 h.
  • En calle Los Alamitos, hacia el oeste de Ruta Nacional N°40 Vieja. En barrio La Isla; Pareditas. De 10.00 a 14.00 h.

San Rafael

  • En calle Rawson, entre Rivadavia e Hipólito Yrigoyen. En barrio TAC y en bodega La Abeja. De 8.30 a 12.30 h.

