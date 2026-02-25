Cortes de luz en Luján, Maipú y otros tres departamentos de Mendoza este jueves
Según el cronograma de Edemsa, habrá cortes de luz en distintas zonas de la provincia a lo largo de la jornada.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este jueves 26 de febrero. Esto debido a las tareas de mantenimiento que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, el servicio eléctrico se verá afectado en cinco departamentos de la provincia a lo largo de la jornada: Guaymallén, Luján de Cuyo, Maipú, San Carlos y San Rafael.
Cortes de luz programados para este jueves 26/2
Guaymallén
- Entre calles Pichincha, Congreso, Bonfanti, Humahuaca, Acc. Este, Chacabuco, Ruta Provincial N°50 y zonas aledañas; Rodeo de la Cruz. De 9.15 a 13.15 h.
- En calle Tulumaya, entre Proyectadas I357 e I347. En calle Félix Araujo, hacia el norte de Tulumaya. En el barrio Tulumaya; Puente de Hierro. De 9.00 a 15.00 h.
Luján
- En Carril Viejo y calle Proyectada J425; Anchoris. De 8.45 a 10.45 h.
- Entre Rutas N°40 y Provincial N°15. En finca Italiani; Ugarteche. De 10.00 a 14.00 h.
Maipú
- En la intersección de calles Laprida Sur con Videla Castillo y áreas adyacentes. En loteo El Recodo y en barrio Ampros 11; Russell. De 9.00 a 13.00 h.
- En la intersección de calle N°342 con calle Nueva y zonas aledañas; Fray Luis Beltrán. De 8.30 a 12.30 h.
San Carlos
- En la intersección de calle Leopoldo Suárez con Costa Canal Uco y adyacencias; La Consulta. De 9.30 a 13.30 h.
San Rafael
- En calle Los Carolinos, entre La Primavera y Ruta N°177; Rama Caída. De 8.30 a 12.30 h.
- Entre calles Julio Silva, Esquiú, Palau y Adolfo Calle. Entre calles Castelli, Mariano Moreno, Esquiú y Urquiza. De 8.00 a 12.00 h.