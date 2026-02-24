Presenta:

Edemsa anunció cortes de luz en estos ocho departamentos de Mendoza

Según el cronograma de Edemsa, varias zonas de la provincia verán afectado el servicio eléctrico a lo largo de la jornada.

MDZ Sociedad

Edemsa continúa con las tareas de mantenimiento preventivo.

Alf Ponce Mercado / MDZ

Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este miércoles 25 de febrero. Esto debido a las tareas de mantenimiento que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.

Según el mismo, el servicio eléctrico se verá afectado en ocho departamentos a lo largo de la jornada: Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Lavalle, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.

Cortes de luz programados para este miércoles 25/2

Guaymallén

  • En el callejón Ángel Rodríguez; Kilómetro 8. De 9.30 a 13.30 h.
  • En la intersección de calle Gabrielli con Paso de Los Andes y zonas aledañas. En el barrio Natania; Luzuriaga. De 8.30 a 12.30 h.

Las Heras

  • Entre calles Armada Argentina, Emilio Civit, Bufano y Olascoaga; El Resguardo. De 14.30 a 16.30 h.

Luján

  • En la intersección de Ruta Provincial N°82 con calle Pueyrredón y zonas aledañas; Chacras de Coria. De 9.00 a 13.00 h.

Maipú

  • En calle Las Carpas, hacia el norte de Falucho; La Primavera. De 14.30 a 18.30 h.
  • En calle Víctor Hugo, hacia el sur de Félix Araujo; La Primavera. De 9.00 a 13.00 h.
  • En calle Proyectada I346, hacia el sur de Tulumaya; La Primavera. De 9.15 a 13.15 h.

Lavalle

  • En calle Proyectada I143; La Holanda. De 8.45 a 12.45 h.

Tunuyán

  • En la Ruta N°92 (ó calle San Martín), entre Los Torreones y Barandica; Campo de Los Andes. De 9.30 a 13.30 h.

San Carlos

  • En calle Administración, entre Guanda y Carril Calise Nacional. De 9.00 a 13.00 h.

San Rafael

  • En la Ruta Provincial N°175, entre calles Castro y Vieja El Escorial; Las Malvinas. De 8.30 a 12.30 h.
  • En la Ruta Nacional N°144, entre calles Las Blancas y Gomensoro; Cuadro Benegas. De 15.00 a 19.00 h.

