Murió Rodolfo Díaz, exministro de Trabajo de Carlos Menem y figura clave del peronismo mendocino

El histórico dirigente peronista Rodolfo Díaz murió este viernes a los 82 años. Abogado, académico y referente del justicialismo mendocino, ocupó cargos clave durante la presidencia de Carlos Menem , entre ellos el de ministro de Trabajo y procurador del Tesoro de la Nación.

La muerte del reconocido abogado mendocino fue confirmada por allegados del ámbito político, generando repercusión tanto en Mendoza como en el escenario nacional, donde tuvo un papel destacado durante la década de 1990.

Figura influyente del peronismo local, Díaz también se desempeñó como secretario Legislativo en Mendoza y fue parte de una generación de dirigentes que proyectaron su carrera hacia la política nacional.

Nacido en Mendoza en 1943, Rodolfo “Chango” Díaz desarrolló una carrera que combinó la militancia política, la actividad académica y la gestión pública. Abogado especializado en derecho constitucional, fue profesor titular de Derecho Político en la Universidad Nacional de Cuyo y se destacó por su producción intelectual.

Su proyección nacional se consolidó durante el gobierno de Carlos Menem, cuando asumió primero como secretario y luego como ministro de Trabajo entre 1991 y 1992, en un período atravesado por profundas reformas económicas y laborales.

Su salida del cargo se produjo en medio de tensiones dentro del gabinete, especialmente por diferencias con el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo. Aun así, continuó ocupando posiciones relevantes: fue procurador del Tesoro de la Nación entre 1995 y 1999 y convencional constituyente en la reforma de 1994.

Díaz integró, además, el grupo de dirigentes mendocinos que alcanzaron posiciones de poder en los años noventa, junto a figuras como José Luis Manzano, Roberto Dromi y Eduardo Bauzá.

Perfil académico y actividad en el sector privado

Con el cambio de ciclo político, Díaz se alejó progresivamente de la actividad partidaria y adoptó un perfil más bajo. En las últimas décadas, se enfocó en el ejercicio profesional y el asesoramiento jurídico, especialmente en el sector energético.

Fue abogado vinculado a Pan American Energy, una de las principales compañías del sector en el país, ligada a la familia Bulgheroni, donde desarrolló tareas de consultoría legal.

Además, mantuvo su vínculo con el ámbito académico e institucional: en 2007 fue incorporado como académico de número en la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, consolidando así una trayectoria que combinó política, derecho y pensamiento.

Su fallecimiento marca el cierre de una etapa para una generación de dirigentes que tuvieron un rol central en la política argentina de los años noventa y deja una huella en el desarrollo institucional de Mendoza y del país.