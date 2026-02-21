Pronóstico: sábado en Mendoza con nubosidad variable y tormentas aisladas

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que este sábado 21 de febrero se presentará con nubosidad variable en la provincia de Mendoza, poco cambio de la temperatura y vientos moderados del sudeste. La jornada estará marcada por condiciones inestables en distintos sectores del territorio provincial.

De acuerdo al reporte oficial, la temperatura mínima será de 16°C mientras que la máxima alcanzará los 26°C en el Gran Mendoza. Además, el organismo no descarta precipitaciones aisladas a lo largo del día, especialmente hacia la tarde y la noche.

Por otro lado, el SMN indicó que se esperan lluvias y tormentas en el Gran Mendoza, el Valle de Uco y el Sur provincial, con probabilidades que podrían intensificarse en algunos momentos de la jornada. También se prevén precipitaciones en la zona cordillerana, donde las condiciones podrían tornarse más inestables.

Las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales ante posibles alertas meteorológicas, especialmente en áreas donde se desarrollen tormentas con actividad eléctrica y ráfagas de viento.

El pronóstico extendido anticipa que el domingo mejorarán las condiciones, con cielo parcialmente nublado y una máxima nuevamente cercana a los 26°C. El lunes se espera un leve ascenso de temperatura, con una máxima que rondará los 30°C y cielo algo nublado.