CABA reduce las faltas en secundaria: cuántas inasistencias se permiten por año

El Gobierno de CABA reduce de 25 a 20 las faltas permitidas en secundaria. Desde ahora solo se podrán tener 5 por bimestre y habrá recuperación obligatoria.

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) redujo la cantidad de faltas permitidas en las escuelas secundarias. Foto: Educación BA

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) modificó el régimen de asistencia en las escuelas secundarias y redujo la cantidad de faltas permitidas por año. La medida apunta a revertir el ausentismo crónico, que alcanza al 19,6% en el nivel medio, y establece límites más estrictos junto con nuevos mecanismos de control y seguimiento.

Las aulas vacías son el símbolo de la educación perdida. Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ Cuántas faltas permite el nuevo régimen establecido por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) para las escuelas secundarias. Rodrigo D'Angelo / MDZ Faltas en secundaria CABA: cuál es el nuevo límite El Ministerio de Educación porteño implementó cambios en el marco del plan “Buenos Aires Aprende” con el propósito de mejorar la continuidad escolar y el desempeño académico.

Según datos oficiales, los alumnos faltan en promedio el equivalente a dos meses de clases por año. En ese contexto, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, sostuvo que la presencialidad es obligatoria y que las inasistencias tendrán consecuencias académicas.

Cuántas faltas se permiten ahora en 2026 El nuevo esquema establece una reducción del máximo anual de inasistencias:

Tope anual: 20 faltas (antes eran 25).

Límite por bimestre: hasta 5 faltas cada dos meses.

Alcance: escuelas secundarias públicas y privadas. El cambio introduce una distribución más uniforme de las ausencias a lo largo del ciclo lectivo y evita la acumulación en un mismo período.