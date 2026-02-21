CABA reduce las faltas en secundaria: cuántas inasistencias se permiten por año
El Gobierno de CABA reduce de 25 a 20 las faltas permitidas en secundaria. Desde ahora solo se podrán tener 5 por bimestre y habrá recuperación obligatoria.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) modificó el régimen de asistencia en las escuelas secundarias y redujo la cantidad de faltas permitidas por año. La medida apunta a revertir el ausentismo crónico, que alcanza al 19,6% en el nivel medio, y establece límites más estrictos junto con nuevos mecanismos de control y seguimiento.
Faltas en secundaria CABA: cuál es el nuevo límite
El Ministerio de Educación porteño implementó cambios en el marco del plan “Buenos Aires Aprende” con el propósito de mejorar la continuidad escolar y el desempeño académico.
Según datos oficiales, los alumnos faltan en promedio el equivalente a dos meses de clases por año. En ese contexto, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, sostuvo que la presencialidad es obligatoria y que las inasistencias tendrán consecuencias académicas.
Cuántas faltas se permiten ahora en 2026
El nuevo esquema establece una reducción del máximo anual de inasistencias:
- Tope anual: 20 faltas (antes eran 25).
- Límite por bimestre: hasta 5 faltas cada dos meses.
- Alcance: escuelas secundarias públicas y privadas.
El cambio introduce una distribución más uniforme de las ausencias a lo largo del ciclo lectivo y evita la acumulación en un mismo período.
Qué pasa si se superan las 20 faltas
Si el estudiante excede el límite anual, pierde la regularidad y deberá recuperar contenidos de manera obligatoria.
Las instancias de recuperación serán:
- Durante el receso de invierno.
- En el período de diciembre a febrero.
Además, se eliminan excepciones que antes podían aplicarse por criterio institucional, como vacaciones familiares fuera del calendario oficial o acumulación de llegadas tarde.
Sistema de alerta desde la segunda falta
Para reforzar el control de asistencia, la Ciudad activó un Sistema de Alerta Temprana para el Abandono Escolar. El seguimiento comenzará desde la segunda falta injustificada.
El esquema incluye:
- Comunicación automática con las familias.
- Acompañamiento personalizado.
- Notificaciones a través de BOTI, el canal oficial de WhatsApp.
- Monitoreo digital mediante tableros en la plataforma Aprende BA.
La ministra de Educación, Mercedes Miguel, indicó que la asistencia regular es condición necesaria para sostener las trayectorias escolares.
Más control también para docentes
El nuevo régimen también refuerza la Huella Digital Docente, con el fin de monitorear la asistencia del personal educativo y consolidar una política de responsabilidad compartida dentro de las escuelas.
Con estos cambios, la Ciudad busca reducir el ausentismo sostenido y mejorar la continuidad pedagógica de aproximadamente 200 mil estudiantes secundarios.