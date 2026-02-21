Un importante supermercado ofrece un descuento clave para jubilados: qué pasa los martes

Para muchos jubilados , hacer las compras se volvió un desafío mensual. Con ingresos ajustados y precios en alza, conocer en detalle los descuentos disponibles en supermercados puede marcar una diferencia real en el presupuesto. En ese escenario, Supermercado Vea mantiene beneficios específicos para mayores de 60 años y pensionados.

El día clave es el martes. Esa jornada, la cadena ofrece un 10% de descuento en la compra total para jubilados y personas mayores de 60 años.

Los martes, el supermercado Vea ofrece un jugoso descuento para jubilados y mayores de 60 años.

Un punto fundamental: no alcanza con presentar el DNI. Es obligatorio estar inscripto en Vea Ahorro, el programa gratuito de la cadena. El registro puede realizarse en cajas o en los tótems de ingreso.

Sin esa inscripción, el sistema no aplica el descuento.

Cómo aumentar el descuento los martes

El 10% base puede mejorar si se combina con medios de pago específicos.

Banco Supervielle

Los martes, quienes cobran su jubilación en Banco Supervielle pueden acceder a:

25% de descuento con tarjeta de débito

Tope de reintegro mensual de hasta $25.000

Válido para compras presenciales y telefónicas

Este beneficio es uno de los más altos disponibles actualmente para jubilados en la cadena.

Cenco Pay

La billetera digital de la empresa, Cenco Pay, también mejora el ahorro:

Los martes el descuento sube al 15%

Disponible en locales de Buenos Aires

Puede incluir promociones adicionales en categorías puntuales

En algunos casos, ciertas ofertas de la app pueden combinarse con promociones internas del supermercado.

Otros bancos

Ocasionalmente, entidades como Banco de la Nación Argentina o Naranja X lanzan reintegros que pueden coincidir con el martes de jubilados. Aunque no siempre son exclusivos para adultos mayores, son quienes más suelen aprovecharlos.

Cuando se alinean descuento del supermercado + beneficio bancario, el ahorro puede acercarse al 30% o más, según el tope vigente.

Qué productos no entran en el descuento

El beneficio tiene restricciones y conviene conocerlas antes de pagar:

Productos con promociones especiales (segunda unidad, liquidaciones, “Precios Convenientes”)

Algunas bebidas alcohólicas premium

Determinados cortes de carne según sucursal

Electrodomésticos y artículos con financiación propia

Además, el descuento se aplica sobre el precio de lista. Si un producto ya tiene una promoción activa, el sistema suele priorizar la oferta más conveniente y no suma el beneficio del 10%.

Una estrategia habitual es separar la compra:

Por un lado, artículos en oferta.

Por otro, productos sin promoción para aplicar el descuento de jubilado.

Requisitos para acceder al beneficio

Para aprovechar los descuentos en Supermercado Vea es necesario:

Tener más de 60 años o ser beneficiario previsional

Estar registrado en Vea Ahorro

Comprar los martes

Utilizar el medio de pago adecuado si se busca un reintegro mayor

Cuánto se puede ahorrar realmente

El ahorro final depende de:

Monto de compra

Medio de pago utilizado

Tope de reintegro mensual

Tipo de productos seleccionados

En un contexto de inflación elevada, planificar las compras y concentrarlas el martes puede representar una diferencia significativa en el ticket mensual.

Para jubilados que organizan sus gastos con precisión, conocer estas condiciones no es un detalle menor: es una herramienta concreta para estirar los ingresos y optimizar cada visita al supermercado.