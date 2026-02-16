Un supermercado lanzó un imperdible 2x1 en electrodomésticos: cómo aprovecharlo

La cadena de supermercados Carrefour lanzó en febrero una nueva campaña de promociones en pequeños electrodomésticos con descuentos que alcanzan hasta el 50% en productos seleccionados, tanto en sus más de 700 sucursales físicas como en su tienda online. Cómo aprovecharla.

La iniciativa apunta a captar a consumidores con interés en equipar el hogar a precios más accesibles, en un contexto de fuerte búsqueda de oportunidades de compra por parte de los consumidores.

Entre los productos más promocionados se encuentran freidoras de aire , que lideran las rebajas del mes. Por ejemplo, la freidora Mandine de 6 litros se ofrece con un descuento cercano al 26%, mientras que una freidora digital de la marca Hisense se ubica con una rebaja del 34%.

Además, se promocionan otras opciones como una freidora Carrefour Home de 9 litros con descuento menor pero still en oferta.

En la categoría de desayuno y café, la cafetera digital Mandine figura con hasta un 40% de descuento, mientras que la versión clásica de este modelo tiene hasta un 45% de rebaja.

Otros productos para la cocina, como picadores eléctricos, jarras eléctricas y extractores de jugo, también se encuentran con descuentos que van desde el 20% hasta el 40% en determinados casos.

electrodomesticos linea blanca importacion chile (13) Un supermercado lanza descuentos en electrodomésticos. ALF PONCE MERCADO / MDZ

Promociones exclusivas online y 2×1

El canal digital de Carrefour suma beneficios adicionales: en algunos productos hay modalidades 2×1 que, en conjunto con descuentos aplicados, pueden equivaler a rebajas de hasta el 50% sobre el valor de lista. Una de las propuestas destacadas de esta categoría es el 2×1 en freidoras de aire Electrolux de 5 litros.

Además, en la sección de artículos con modalidad “solo envío”, se encuentran productos como la yogurtera Gadnic de seis frascos y la arrocera eléctrica Gadnic, ambos con descuentos por encima del 20%. Estos productos se pueden comprar únicamente por el canal digital con entrega a domicilio o retiro en tienda, según disponibilidad.

Cómo aprovechar las promociones

Consultar stock y vigencia: Los descuentos tienen vigencia limitada y pueden variar según la sucursal o el canal de compra.

Compra online: El sitio web concentra la oferta vigente y permite comparar precios antes de finalizar la compra, eligiendo retiro en tienda o envío a domicilio.

Modo de pago: En algunos casos los descuentos pueden complementarse con beneficios adicionales según el medio de pago utilizado.

La reactivación de estas promociones se da en un contexto en el que las grandes cadenas de supermercados –incluido Carrefour– vienen reforzando ofertas en electrodomésticos y otros rubros para dinamizar el consumo. Acciones similares de descuentos, modalidades 2×1 y financiamiento se han observado en otras campañas previas de distintas cadenas, en un escenario donde los consumidores buscan estirar su presupuesto familiar ante la presión de los precios en bienes durables.