Cuenta DNI: cómo acceder a los descuentos y cuotas para la vuelta a clases

Con Cuenta DNI, Banco Provincia activó promos de febrero con reintegros, cuotas sin interés y beneficios para útiles, libros, indumentaria y tecnología.

Los descuentos y cuotas de febrero se pueden aprovechar con Cuenta DNI y con tarjetas del Banco Provincia.

Cuenta DNI vuelve a ser una de las herramientas clave para abaratar la compra de útiles, libros y otros gastos típicos del inicio de clases. Banco Provincia lanzó un paquete de promociones que combina reintegros, descuentos y financiación con tarjetas de crédito y con su portal de e-commerce, Provincia Compras.

En el caso de quienes pagan con tarjetas Visa y Mastercard emitidas por Banco Provincia, hay ahorros de hasta el 20% y planes en cuotas sin interés para rubros vinculados a indumentaria y artículos deportivos, además de descuentos para librerías y jugueterías, ópticas y compras de texto escolar según comercios adheridos.

La financiación más fuerte se concentra en Provincia Compras. En febrero se habilitaron jornadas especiales con 18 cuotas sin interés del 10 al 12 y una segunda ventana con 12 cuotas del 24 al 26, con productos seleccionados que incluyen tecnología y equipamiento para el regreso a las aulas.

No te pierdas los últimos descuentos del mes con Cuenta DNI Foto: Banco Provincia En librerías, útiles y texto escolar, Cuenta DNI concentra reintegros y promos específicas para la vuelta a clases. Banco Provincia Para los usuarios de Cuenta DNI, el esquema suma dos beneficios puntuales: un 20% de ahorro en comercios de barrio los viernes (incluye librerías), con tope semanal de $5.000 por persona; y un 10% de descuento en librerías de texto los lunes y martes.

Además, el programa “Me Sumo” incorporó una promo para "Vuelta a Clases", con 30% de ahorro en canje de puntos entre el 9 y el 12 de febrero, como refuerzo extra para compras del rubro.