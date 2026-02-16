Cuenta DNI: cómo acceder a los descuentos y cuotas para la vuelta a clases
Con Cuenta DNI, Banco Provincia activó promos de febrero con reintegros, cuotas sin interés y beneficios para útiles, libros, indumentaria y tecnología.
Cuenta DNI vuelve a ser una de las herramientas clave para abaratar la compra de útiles, libros y otros gastos típicos del inicio de clases. Banco Provincia lanzó un paquete de promociones que combina reintegros, descuentos y financiación con tarjetas de crédito y con su portal de e-commerce, Provincia Compras.
En el caso de quienes pagan con tarjetas Visa y Mastercard emitidas por Banco Provincia, hay ahorros de hasta el 20% y planes en cuotas sin interés para rubros vinculados a indumentaria y artículos deportivos, además de descuentos para librerías y jugueterías, ópticas y compras de texto escolar según comercios adheridos.
La financiación más fuerte se concentra en Provincia Compras. En febrero se habilitaron jornadas especiales con 18 cuotas sin interés del 10 al 12 y una segunda ventana con 12 cuotas del 24 al 26, con productos seleccionados que incluyen tecnología y equipamiento para el regreso a las aulas.
Para los usuarios de Cuenta DNI, el esquema suma dos beneficios puntuales: un 20% de ahorro en comercios de barrio los viernes (incluye librerías), con tope semanal de $5.000 por persona; y un 10% de descuento en librerías de texto los lunes y martes.
Además, el programa “Me Sumo” incorporó una promo para "Vuelta a Clases", con 30% de ahorro en canje de puntos entre el 9 y el 12 de febrero, como refuerzo extra para compras del rubro.
Fechas de inicio de clases 2026 para cada provincia
- Miércoles 18 de febrero: Santiago del Estero.
- Martes 24 de febrero: Tierra del Fuego.
- Lunes 23 de febrero: Chubut, Jujuy y San Luis.
- Miércoles 25 de febrero: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mendoza, Neuquén y Santa Cruz.
- Lunes 2 de marzo: Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Fe y Tucumán.
Cuándo son las vacaciones de invierno en cada provincia
- Del 6 al 17 de julio: Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, San Juan, San Luis y Santa Fe.
- Del 13 al 24 de julio: Catamarca, Chubut, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.
- Del 20 al 31 de julio: Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero.