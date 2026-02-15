Vuelta a clases: el truco casero infalible para renovar las remeras blancas manchadas

En el mundo de la limpieza hay muchas opciones para devolverle el blanco original a las remeras y medias. Vinagre y percarbonato de sodio son la clave.

En Argentina falta poco para que empiecen las clases y en esta época muchos se dedican a la limpieza de los uniformes para reutilizarlos y no gastar tanto dinero. Existe una manera de quitarle las manchas a las remeras o poleras para dejarlas blancas como al principio.

Limpieza: paso a paso Para las manchas rebeldes de remeras, poleras y medias blancas existe un truco con percarbonato de sodio que en este caso es un gran aliado. Se prepara una pasta con agua caliente y dos cucharadas de este producto. Cepillar con suavidad. Este método sirve para quitar las manchas amarillas o percudidas de la ropa antes de llevarla a la lavadora.

Una vez realizado ese paso la prenda debe ponerse en remojo con agua caliente y dos cucharadas más de percarbonato de sodio. Dejarlas sumergidas al menos durante cuatro horas. Remover la mezcla ocasionalmente para que el producto penetre todas las fibras de la tela. Luego se llevan a la lavadora y se reemplaza el suavizante por vinagre.

Además de cuidar el bolsillo, estos métodos son menos agresivos para la piel de los más chicos y para el medio ambiente.

Útiles También a la hora de reutilizar carpetas, cartucheras o recipientes es necesario realizar una limpieza para quitar las etiquetas del año anterior. Generalmente quedan rastros de pegamento que son difíciles de quitar.