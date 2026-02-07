Cuenta DNI para jubilados: cómo pueden ahorrar más de $60.000 en febrero

Febrero de 2026 llega con un paquete renovado de beneficios para los usuarios de Cuenta DNI , la billetera digital del Banco Provincia . Entre los principales beneficiados se encuentran los jubilados , que pueden alcanzar ahorros superiores a los $60.000 en el mes si combinan correctamente los descuentos y topes de reintegro disponibles.

Las promociones incluyen rebajas en carnicerías, supermercados, ferias, farmacias, librerías y comercios gastronómicos, además de un especial de verano con marcas reconocidas. El esquema de beneficios se organiza por días, lo que permite planificar compras y maximizar el ahorro.

Al utilizar de manera estratégica los descuentos semanales y diarios, los jubilados pueden acumular:

Cuenta DNI ofrece hasta un 35% de descuento en ciertos productos, pero solo por 24 horas. Foto: Cuenta DNI

Cuenta DNI renovó sus beneficios para 2025, adaptándose a las nuevas necesidades de los usuarios. Foto: Cuenta DNI

La suma de estos beneficios permite superar los $60.000 de ahorro mensual, principalmente en alimentos y productos esenciales.

Estos son los principales beneficios vigentes durante febrero:

Comercios de cercanía y carnicerías: 20% de descuento todos los viernes, con tope de $5.000 por día. Aprovechado cada semana, permite ahorrar hasta $20.000 en el mes.

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 por semana.

Supermercados: promociones vigentes todos los días en distintas cadenas de la provincia de Buenos Aires.

Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope de reintegro.

Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, sin tope.

Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos, con tope semanal de $6.000.

Especial Verano: las marcas que más ahorro generan

Durante febrero continúa el especial Verano de Cuenta DNI, con un 25% de descuento todos los días y un tope de $10.000 por semana por marca.

Participan comercios gastronómicos y heladerías como Freddo, Havanna, Lucciano’s, Atalaya, El Topo, Manolo, La Fonte de Oro, Chichilo, además de Balcarce y Grido, que se suman este mes.

También están incluidos balnearios y paradores, lo que permite obtener reintegros en consumos recreativos sin tope diario, siempre que no se supere el límite semanal por marca.

Cómo combinar descuentos y maximizar el reintegro

Una de las claves para los jubilados es organizar las compras por día:

Carnicerías y comercios de cercanía los viernes.

Supermercados y ferias el resto de la semana.

Farmacias y librerías en los días sin tope de reintegro.

Esta estrategia permite duplicar beneficios y concentrar el ahorro en alimentos y productos de primera necesidad, que representan el mayor gasto mensual.

FULL YPF: descuento en tiendas, no en combustibles

Cuenta DNI también ofrece un 25% de descuento los sábados y domingos en locales FULL YPF adheridos, con un tope de $8.000 por semana. El beneficio aplica únicamente a consumos en tiendas y no incluye la carga de combustibles.