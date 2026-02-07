Cuenta DNI para jubilados: cómo pueden ahorrar más de $60.000 en febrero
Descuentos en alimentos, farmacias, ferias y marcas del verano permiten a jubilados acumular reintegros durante todo febrero con Cuenta DNI.
Febrero de 2026 llega con un paquete renovado de beneficios para los usuarios de Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia. Entre los principales beneficiados se encuentran los jubilados, que pueden alcanzar ahorros superiores a los $60.000 en el mes si combinan correctamente los descuentos y topes de reintegro disponibles.
Las promociones incluyen rebajas en carnicerías, supermercados, ferias, farmacias, librerías y comercios gastronómicos, además de un especial de verano con marcas reconocidas. El esquema de beneficios se organiza por días, lo que permite planificar compras y maximizar el ahorro.
Cuánto pueden ahorrar los jubilados con Cuenta DNI en febrero
Al utilizar de manera estratégica los descuentos semanales y diarios, los jubilados pueden acumular:
- Hasta $20.000 en carnicerías y comercios de cercanía.
- Más de $24.000 en ferias y mercados bonaerenses.
- Reintegros adicionales en supermercados, farmacias y librerías.
- Hasta $40.000 mensuales en el especial Verano, según consumo y marcas elegidas.
La suma de estos beneficios permite superar los $60.000 de ahorro mensual, principalmente en alimentos y productos esenciales.
Descuentos clave de Cuenta DNI para jubilados
Estos son los principales beneficios vigentes durante febrero:
- Comercios de cercanía y carnicerías: 20% de descuento todos los viernes, con tope de $5.000 por día. Aprovechado cada semana, permite ahorrar hasta $20.000 en el mes.
- Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 por semana.
- Supermercados: promociones vigentes todos los días en distintas cadenas de la provincia de Buenos Aires.
- Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope de reintegro.
- Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, sin tope.
- Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos, con tope semanal de $6.000.
Especial Verano: las marcas que más ahorro generan
Durante febrero continúa el especial Verano de Cuenta DNI, con un 25% de descuento todos los días y un tope de $10.000 por semana por marca.
Participan comercios gastronómicos y heladerías como Freddo, Havanna, Lucciano’s, Atalaya, El Topo, Manolo, La Fonte de Oro, Chichilo, además de Balcarce y Grido, que se suman este mes.
También están incluidos balnearios y paradores, lo que permite obtener reintegros en consumos recreativos sin tope diario, siempre que no se supere el límite semanal por marca.
Cómo combinar descuentos y maximizar el reintegro
- Una de las claves para los jubilados es organizar las compras por día:
- Carnicerías y comercios de cercanía los viernes.
- Supermercados y ferias el resto de la semana.
- Farmacias y librerías en los días sin tope de reintegro.
Esta estrategia permite duplicar beneficios y concentrar el ahorro en alimentos y productos de primera necesidad, que representan el mayor gasto mensual.
FULL YPF: descuento en tiendas, no en combustibles
Cuenta DNI también ofrece un 25% de descuento los sábados y domingos en locales FULL YPF adheridos, con un tope de $8.000 por semana. El beneficio aplica únicamente a consumos en tiendas y no incluye la carga de combustibles.